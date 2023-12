Lavori stradali, domani il servizio bus SFMA cambia percorso: i dettagli

Il percorso sostitutivo

Martedì 19 dicembre, dalle 08:15 alle 17 circa, in direzione Germagnano la linea 3971 seguirà in parte un altro tracciato. Da via Lanzo angolo piazza Stampalia devierà per piazza Stampalia, via Venaria, strada Venaria, via Amati, via Diaz, via San Marchese, percorso regolare. In direzione corso Bolzano (Torino): da via San Marchese angolo via Diaz prosegue per via Diaz, via Amati, strada Venaria, via Venaria, piazza Stampalia, via Lanzo, percorso regolare.