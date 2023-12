All’Osteria Rabezzana arriva “Once upon a time, Dal Mago di Oz a Mary Poppins”

Il nuovo concerto di Lil Darling è dedicato alle canzoni più evocative del periodo natalizio e non solo, sarà la musica e il racconto delle favole a guidare l’ispirazione del Lil Darling Quartet in una performance artistica particolare e versatile dove il jazz si fonde con la migliore tradizione del musical americano dedicato alle fiabe.

Da “Il Mago di Oz” (Over the rainbow) e “Mary Poppins” (Cam caminì, Un poco di zucchero), ad “Alice nel paese delle meraviglie” (Alice in wonderland) e “Peter Pan” (We don’t wanna grow up). I classici americani del periodo natalizio (The Christmas song, Have yourself a marry little Christmas, Let it snow) fanno da fil rouge alle favole e alle fiabe più belle del panorama internazionale. Questo ed altro ancora in uno spettacolo dove il fascino e la teatralità della voce di Lil Darling si fondono al sound di vera pulsazione emotiva evocato dal quartetto.

Formazione

Lil Darling, voce

Fulvio Vanlaar, pianoforte e flicorno

Francesco Bertone, contrabbasso

Luca Rigazio, batteria

Ora di inizio: 21.30

Ingresso:

15 euro (con calice di vino e dolce) – 10 euro (prezzo riservato a chi cena)

Possibilità di cenare prima del concerto con il menù alla carta

Info e prenotazioni

Web: www.osteriarabezzana.it

Tel: 011.543070 - E-mail: info@osteriarabezzana.it