A Grugliasco fino al 22 dicembre viabilità modificata in strada del Portone

Grugliasco, fino al 22 dicembre viabilità modificata in strada del Portone

Nell’ambito della realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica denominato “Mirafiori sud - Torri faro” di strada del Portone a Grugliasco, dovendo costruire un cavidotto della via, fino a venerdì 22 dicembre, dalle ore 9 alle 17, sarà chiusa al traffico veicolare, la carreggiata nord di strada del Portone in direzione ovest, con deviazione sul controviale dal numero civico 127 e rientro nella carreggiata centrale alla confluenza con via Primo Levi.

Successivamente si procederà al contrario, chiudendo il primo controviale e lasciando la viabilità solo sul “centrale”. In ultimo si realizzerà il cavidotto parzializzando il traffico nel controviale più a nord (verso gli edifici).