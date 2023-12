Ospedale Cto, torna la festa di Natale di musica e magia dell'Unità Spinale di Torino

Quest’anno, dopo due anni di fermo, si svolgerà nuovamente la festa di Natale dell’Unità Spinale Unipolare / Neuroriabilitazione dell'ospedale Cto della Città della Salute di Torino. Si terrà giovedì 21 dicembre dalle 17.30, presso la Sala Paralimpica USU (via Zuretti 24), organizzata dal dottor Maurizio Beatrici (Direttore Neuroriabilitazione).

Tutto questo grazie alle associazioni Comitato Para-tetraplegici (CP), I DO, New Abilitj Juventus Official Fan Club, "Amici di Oscar", che proprio quest’anno per la prima volta hanno deciso di unirsi, non solo per organizzare la festa, ma anche per collaborare con medici, terapisti, logopedisti, infermieri per creare un ambiente favorevole alla cura dei malati ed un clima di accoglienza che abbatta quello di sofferenza dei pazienti e dei loro famigliari, considerata la gravità delle disabilità trattate nell'Unità Spinale. E' stato chiesto di partecipare alla festa di Natale a tutte le persone che direttamente o indirettamente si sono rese disponibili ad aiutare l'USU nel corso dell'anno, prima tra tutti la Direzione generale, ma anche altre Associazioni, e personaggi del mondo politico, industriale ed appartenenti a Club sportivi (sarà presente Gianluca Pessotto).

Obiettivo quello di creare una clima natalizio e di leggerezza e allegria per chi si trova ricoverato in questa struttura ospedaliera e per i suoi famigliari, nonché raccogliere fondi per continuare a rinnovare la palazzina di via Zuretti 24, rendendola sempre più un luogo accogliente, umanizzato e capace di rispondere alle esigenze di chi viene ricoverato in questo luogo, per la sua riabilitazione, mesi e mesi di sacrificio e duro lavoro, per poi ritornare dai propri cari ed alla vita di tutti i giorni. La festa sarà rallegrata dalle canzoni di Monica Aimone dell’Associazione I do e da Elio De Grandi, meglio conosciuto come Mago Alexander e dai suoi giochi di prestidigitazione.