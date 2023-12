Dal 22 dicembre torna (ma a velocità limitata) il doppio senso di marcia sulla provinciale 23 del Sestriere

A partire dalle 12 di venerdì 2 2 dicembre sarà riapert o al transito a doppio senso di marcia il tratto della Strada Provinciale 23 del Sestriere in località Champlas du Col , tra il km 95+500 e il km 95-850 , nel territorio del Comune di Sestriere . Dal 2 dicembre scorso il transito a Champlas du Col è possibile a senso unico alternato regolato da semaforo . Dal momento che il tratto stradale in questione è tuttora un’ area di cantiere e lo sarà anche nei prossimi mesi sino al completamento dei lavori di messa in sicurezza della carreggiata , saranno in vigore il limite di velocità di 10 km orari , il divieto di sorpasso e di sosta . È previsto che la regolamentazione in vigore dalle 12 di venerdì 22 dicembre sia valida sino al 30 aprile 2024 e comunque non oltre l’inizio delle lavorazioni di completamento , che, al momento opportuno, saranno oggetto di una nuova ordinanza.

Nello scorso mese di settembre la chiusura della Provinciale 23 a Champlas du Col si era resa necessaria per consentire la realizzazione dei pozzi drenanti del diametro di 1 metro e mezzo, previsti nel progetto appaltato dalla Città metropolitana di Torino per completare l’intervento di messa in sicurezza del corpo stradale. Il tratto della Provinciale 23 oggetto dei lavori era già stato interessato nel 2018 da un dissesto di importante entità, che aveva costretto la Direzione Viabilità della Città metropolitana a disporre la chiusura della strada e a predisporre la realizzazione di interventi di urgenza. Meteo permettendo, i lavori continueranno anche con i veicoli in transito. È in programma la realizzazione delle gabbionate previste dal progetto, a contenimento della scarpata di monte. Saranno pertanto possibili brevi interruzioni non programmabili della circolazione, per consentire il carico e scarico dei materiali.