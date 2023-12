Variante Lombardore-Salassa, a inizio 2024 la progettazione definitiva

Completato il quadro economico per la realizzazione della Variante alla 460 Lombardore Salassa grazie allo stanziamento di 2,6 milioni da parte della Regione Piemonte, con cui si raggiungono i 35,5 milioni di euro necessari per realizzare il I lotto dell'opera, la Città metropolitana di Torino potrà nei prossimi mesi procedere con l’adeguamento della progettazione e la gara: è quanto è emerso nella riunione convocata martedì 19 dicembre dall’assessore della Regione Piemonte Marco Gabusi in cui, insieme al vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, è stato fatto il punto con i rappresentanti di Coldiretti e con i Sindaci.





La Città metropolitana ha ricevuto nei giorni scorsi la formale certificazione per l’aggiornamento del progetto già esistente e su cui è stato costruito il confronto con il territorio: “Oggi sappiamo qual è il tracciato e in questi mesi abbiamo costruito un percorso insieme in massima parte condiviso“ ha detto il vicesindaco Suppo ai rappresentanti della Coldiretti “Abbiamo recepito molte richieste e per quelle che non lo sono state c’erano vincoli oggettivi per cui non si poteva accoglierle. Il nostro impegno è nel confezionare un progetto che tega il più possibile conto delle esigenze di tutti”.





Un ragionamento che è proseguito nella seconda parte della riunione con i sindaci dei Comuni interessati : “Questi due anni sono serviti ad aggiornare un progetto ormai datato sia dal punto di vista normativo, che economico che delle necessità del territorio” ha ricordato Suppo. “É stata una fase soprattutto di analisi e di ascolto, ma ora, con l’avvio della progettazione definitiva, parte il vero lavoro ed è in questa fase che il ruolo dei Sindaci diventa strategico per mediare fra l’impatto di un’opera di are vasta molto attesa e le esigenze locali”.