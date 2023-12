Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo chiude contro il Trentino dell’ex Zago

Uno stupendo girone di andata della Wash4green Pinerolo si chiude venerdì sera, 22 dicembre, alle 20, all’Ilt Quotidiano Arena di Trento. Le ‘pinelle’ incontreranno il fanalino di coda Itas Trentino, dell’ex capitano pinerolese Valentina Zago, alle prese con una prima parte di stagione segnata dagli infortuni. L’ultimo è un problema muscolare che l’ha tenuta fuori con Busto Arsizio.

La squadra trentina ha solo due punti e sembra destinata alla retrocessione. Ma l’impegno non è da sottovalutare. Pinerolo ci arriva con un inatteso sesto posto in classifica, 18 punti e la qualificazione in tasca per le finali di Coppa Italia. Se riuscisse a conquistare una vittoria anche venerdì, chiuderebbe la regular season con più punti di quanti fatti lo scorso anno nell’intera stagione (19) e avrebbe praticamente ipotecato l’obiettivo minimo della salvezza nel solo girone di andata.