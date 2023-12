Arriva a Torino dalla Calabria con un carico di cocaina nello zaino: arrestata una donna alla stazione dei bus

Dal Sud Italia, per Natale, non arrivavano prodotti tipici o specialità, ma droga. Cocaina, in particolare. A scoprire questo trasporto "anomalo" sono stati gli agenti di Polizia attraverso le pattuglie "Falco" della squadra mobile.



In particolare, in questi giorni a finire sotto la lente d'ingrandimento è stata l'area dell'autostazione degli autobus di corso Vittorio Emanuele II, dove già in passato erano state intercettate persone che trasportavano sostanze stupefacenti. E nell'ultima occasione le forze dell'ordine si sono insospettite all’arrivo di un autobus proveniente dalla Calabria. Alcuni viaggiatori, dopo aver recuperato il proprio bagaglio dal vano dell’autobus, avevano infatti iniziato a osservare nervosamente il passaggio delle auto della Polizia.