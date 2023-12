Disperato per i debiti di gioco, si è affidato a un usuraio che faceva prestiti con il 150% di interessi

Prestava denaro con interessi del 150%, ma l'uomo che si è rivolto a lui era troppo disperato, vittima dei debiti di gioco, per tirarsi indietro da quella che in breve è diventata una vera trappola. La Guardia di Finanza di Torino provveduto ad applicare l'obbligo di dimora con divieto di avvicinamento con la vittima ai danni di un uomo accusato di usura, di 46 anni. Si tratta di un imprenditore che vive in provincia di Torino, di origine albanese.

A far scattare le indagini sono state proprio le confidenze che la persona rimasta sotto il giogo dei prestiti a strozzo aveva fatto a un pubblico ufficiale, spiegando di trovarsi in uno stato di profonda difficoltà non solo economica, ma anche psicologica. E di non essere in grado di restituire un prestito, richiesto per fare fronte a ingenti debiti di gioco, di 40mila euro, poi lievitato in maniera esponenziale fino a raddoppiarsi.