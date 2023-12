Scuola, il Pd di Rivoli attacca la giunta Tragaioli: "Tagliate le ore di assistenza ai disabili"

La nota del Pd di Rivoli è una pesante accusa nei confronti della giunta Tragaioli: "Con una comunicazione del 7 dicembre da parte del Comune, le Scuole di Rivoli hanno ricevuto il regalo di Natale. A partire da lunedì 11 dicembre (perché questa è la data effettiva), le ore di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione sono state TAGLIATE!". "Si tratta di ore erogate da una Cooperativa appaltata dal Comune, che fornisce personale per l’assistenza didattico-educativa degli alunni DVA, ovvero un prezioso aiuto per gli allievi in situazione di disabilità e una preziosa opportunità per le scuole, che da molto tempo usufruiscono di tale servizio. La motivazione è quanto meno imbarazzante; sembra si tratti di una mera questione economica, dovuta, secondo il Comune, ad un aumentato numero di alunni su cui viene richiesto l’intervento", proseguono gli esponenti del Partito Democratico.

"Oltre a questo, viene anche comunicato che non si procederà più alla sostituzione degli Educatori nella prima giornata di assenza. Perciò come si risolverà? Verrà fatta una scelta, su chi ha più bisogno, su chi ne ha meno, una specie di classifica delle disabilità…. Senza tenere conto che chi ne farà le spese sono gli alunni. Ciò che sconcerta ancora di più è la velocità di comunicazione-esecuzione del provvedimento: dal 7 dicembre, giorno in cui è stato emesso il documento informatico, all’11 dicembre, giorno in cui già in alcune realtà scolastiche, il provvedimento è diventato effettivo", sottolinea con rammarico il Pd.