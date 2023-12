Smart Building Expo: Urmet, sicurezza e integrazione per gli edifici di domani

Ad un mese esatto dalla conclusione di Smart Building Expo a Fiera Milano Rho, evento in cui Urmet è stata fra gli espositori protagonisti, facciamo un bilancio complessivo rispetto alla partecipazione e alle linee guida che hanno portato l’azienda a posizionarsi nell’area “smart building“ senza rinunciare alla sua vocazione fortemente legata al mondo della sicurezza.

Smart Building Expo è l’unica fiera italiana dedicata all’integrazione impiantistica e tecnologica in ambito home, building e city. Un evento ad altissimo tasso di innovazione, costruito come un momento di confronto e di approfondimento per la community delle costruzioni e delle reti, in un momento fondamentale di transizione tecnologica, che vede nella digitalizzazione dei prodotti e die processi, nell’orientamento green e nella necessità di assicurare resilienza agli ambienti della vita quotidiana e del lavoro, i cardini dello sviluppo e della ripresa.

«Abbiamo deciso di partecipare per la prima volta a Smart Building Expo – spiega Domenico Galla, Marketing & Export Manager di Urmet – ragionando in un’ottica di integrazione sistemica, per offrire soluzioni anche sul building e non solo più sul singolo appartamento. Abbiamo colto l’occasione quindi di presentare, nel corso di questa importante kermesse, partendo dalle soluzioni di controllo accessi per le parti comuni degli edifici fino ad arrivare a quelle dedicate alla smart home, alla sicurezza degli appartamenti e all’antintrusione».

Smart Building Expo è stato quindi un appuntamento importante e strategico per Urmet, offrendo una visione a 360°delle ultime tendenze nel mercato degli impianti connessi, per sfruttare al massimo le potenzialità dell'intelligenza artificiale e rafforzare il concetto di sicurezza integrandolo sempre più con i dispositivi legati alla Smart Home.

Presso lo stand Urmet infatti, sono state esposte le soluzioni di home automation Yokis, nella nuova versione “Up” e di videocitofonia connessa, con le funzioni avanzate della gamma VOG. E ancora, i sistemi di controllo accessi smart e di gestione da remoto centralizzata tramite app Urmet Secure, relativi ai dispositivi di videosorveglianza, antintrusione e antincendio.