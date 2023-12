Volley A1/F: una Wash4green Pinerolo ‘sciupona’ vince solo al tie-break a Trento

La Wash4green Pinerolo sembra la lontana parente della squadra vista con Conegliano. Il primo set è irriconoscibile e quando la partita sembrava raddrizzata, non ha la lucidità di portare a casa il bottino pieno nel quarto set contro un’Itas Trentino, fanalino di coda, ma affamata di punti.

Stasera ha pesato l’assenza del libero Ilenia Moro, sostituita da Giada Di Mario, mentre le avversarie non hanno potuto contare sull’ex Valentina Zago, ancora infortunata.

Mvp la palleggiatrice Cambi.

Primo set

Pinerolo parte forte e va sul 3-7. Un vantaggio che fa ben sperare per il prosieguo del set, ma presto si spegne la luce in casa Wash4green: le padrone di casa mettono in fila un parziale devastante di 7 punti e volano sull’11-8. Un colpo che stende le ospiti, che non riescono a reagire, malgrado i cambi di coach Marchiaro. Alla fine arrivano 8 palle set e Olivotto chiude la seconda: 25-17.

Secondo set

Le ‘pinelle’ rientrano in campo con Storck al posto di Németh e si guadagnano un +5: 2-7. A differenza del primo parziale, però, le atlete di Marchiaro non perdono la concentrazione a aumentano il vantaggio: prima 6-13 e poi 9-19. Un piccolo passaggio a vuoto riporta le trentine a -5 (17-22), ma non si schioderanno più da lì. Con una botta di Ungureanu respinta fuori dal muro, la Wash4green rende il 17-25 alle avversarie.

Terzo set

Stavolta a partire forte sono le trentine, che si spingono sull’8-3. Pinerolo però lancia una lunga e appassionante rincorsa, che si chiude al 22 pari. Da lì il match è un punto a punto, con le padrone di casa che si guadagnano un set point sul 24-23. Cambi però annulla con un tocco sottorete e Sorokaite e Storck piazzano l’1-2 che vale il 24-26.

Quarto set

Pinerolo parte con decisione e va sul 5-9. Ma le padrone di casa non ci stanno e lanciano una rincorsa che le porta al -1 (9-10) e poi al vantaggio (20-19), grazie a un errore di Storck. L’Itas si guadagna due set point e spreca il primo con Shcherban e il secondo lo annulla l’opposto svizzero. Ma poi Sorokaite, con un’invasione, regala il 26-24.

Quinto set

Durante il tie-break, Marchiaro cerca di dare fiato a Cambi, Storck e Ungureanu e le trentine arrivano al +2 (8-6). Ma un ace di Sorokaite consegna la parità. Le padrone di casa riscattano in avanti sul 13-11, però dura poco. Un muro di Polder e una schiacciata di Cambi riportano l’equilibrio. Un altro muro di Polder regala il primo match point, annullato da un errore di Storck al servizio. Il secondo invece lo annulla Michieletto. Poi si le padrone di casa riescono a fare un break e si guadagnano due match point di fila, senza riuscire a capitalizzare. Il testa a testa prosegue sino al colpo del ko di Ungureanu: 20-22.