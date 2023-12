Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 24 dicembre

MOSTRE ED EVENTI

FABIO MAURI. ESPERIMENTI NELLA VERIFICA DEL MALE

Fino al 24 marzo

In occasione della donazione al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea della grande installazione I numeri malefici, 1978, realizzata da Fabio Mauri (Roma, 1926–2009) per la XXXVIII Biennale di Venezia, il Museo presenta fino al 24 marzo la mostra Fabio Mauri. Esperimenti nella verifica del Male.Artista e intellettuale, Fabio Mauri nasce a Roma nel 1926 e inizia a pubblicare i suoi primi disegni e articoli quando aveva solo sedici anni sulla rivista “Il Setaccio” che aveva fondato insieme a Pier Paolo Pasolini a Bologna nel 1942. Ben presto il secondo conflitto mondiale investe violentemente la vita di Mauri: un trauma che lo porta successivamente a creare forme d’arte che attraversano la performance, l’installazione, il disegno, la scrittura, il tutto riferendosi alla pittura come simbolo dell’arte in generale.

INFO: https://www.castellodirivoli.org/



CARLO MOLLINO

Fino al 28 gennaio

A settant’anni dall’ingresso al Politecnico di Carlo Mollino nelle vesti di docente, a cinquant’anni dalla sua morte e dal conseguente trasferimento presso la Facoltà di Architettura del suo preziosissimo archivio, l’Ateneo celebra il rappresentate della cultura architettonica torinese nel mondo. Lo fa attraverso una mostra allestita all’Archivio di Stato e un ciclo di conferenze che si concluderanno il 19 gennaio. Esposti disegni, fotografie e scritti per far conoscere e comprendere al pubblico il valore di una personalità eccezionale, politecnica per ampiezza di vedute e ricchezza di contenuti.

INFO: https://www.polito.it/impatto-sociale/cultura/mostre/mollino-politecnico

ANTONIO CAMPI A TORRE PALLAVICINA

Fino al 10 marzo

Nella sala del Tardo Manierismo internazionale della Galleria Sabauda dal 7 dicembre al 10 marzo 2024, i Musei Reali di Torino ospitano l’esposizione Antonio Campi a Torre Pallavicina, che riunisce le tavole superstiti di un ampio ciclo dipinto dal grande manierista cremonese negli anni Settanta del Cinquecento. Seconda tappa della mostra dossier, aperta dal 19 settembre al 3 dicembre 2023 al Museo Diocesano di Cremona, l'iniziativa mette in luce l’attività del pittore per l’Oratorio di Santa Lucia a Torre Pallavicina, comune nella diocesi di Cremona, oggi in provincia di Bergamo, e presenta quello che rimane di una grande ancona a tema cristologico della quale facevano parte i due pannelli con l’Andata al Calvario e la Resurrezione, appartenenti alle collezioni della Galleria Sabauda, e le due tavole con l’Orazione nell’orto e Cristo davanti a Caifa della Galleria Canesso, che ne ha gentilmente concesso il prestito.INFO: https://museireali.beniculturali.it/ MY BODY DESIRES Domenica 17 dicembre ore 10-12Domenica 17 dicembre dalle 10 alle 12 e domenica 14 gennaio dalle 10 alle 12 alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, due appuntamenti per il progetto My body desires. Si tratta di un percorso collettivo di consapevolezza del proprio corpo e dei propri desideri dedicato alle persone nell’ultimo trimestre della gravidanza e nei primi mesi del post partum, che si sviluppa attraverso musica, pratiche corporee e le opere della mostra Visual Persuasion di Paulina Olowska. Il progetto si inserisce nel già ricco panorama di percorsi territoriali a supporto dei neogenitori presenti sul territorio torinese differenziandosi per la scelta dei temi trattati, spesso considerati un tabù, soprattutto durante la gravidanza e nel periodo successivo alla nascita.

INFO: fsrr.org





EDOARDO SANGUINETI

Fino al 30 aprile

Alle Sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino si svolge la mostra Edoardo Sanguineti nella città “cruciverba”. L’esposizione attingerà principalmente ai fondi del Centro Studi Interuniversitario Edoardo Sanguineti, con i quali interagiranno alcune schede lessicografiche selezionate provenienti dal Fondo esempi letterari (scarti e giunte) del Grande Dizionario della Lingua Italiana, al quale Sanguineti partecipò, grazie alla fondamentale mediazione dell’amico Tullio De Mauro, in veste di direttore dei Supplementi. Sarà possibile ammirare per la prima volta due recentissimi ritrovamenti, che risalgono agli albori della carriera del Sanguineti poeta: il manoscritto di Composizione, la raccolta sottoposta nel febbraio 1950 a Cesare Pavese, che la rifiutò, due redazioni di Laszo Varga e il manoscritto finale di Laborintus, la fondamentale opera d’esordio di Sanguineti, nella redazione in cui il titolo era ancora Laberintus.

INFO: www.centrosanguineti.unito.it/it

TIME SQUARE

Fino al 31 marzo

“Time Square. L’arte in piazza trascende il tempo”. Ha un titolo che cattura subito l’attenzione la nuova mostra ideata da Alessandro Bulgini. L'esposizione mette in dialogo sedici opere d'arte del passato con altrettante insegne pubblicitarie odierne, lungo sedici stanze della villa ottocentesca di corso Giovanni Lanza, stanze che diventano metafisiche piazze per un confronto fra tempo, arte e vita.

INFO: Flashback Habitat, www.flashback.to.it

GIULIA E TANCREDI FALLETTI DI BAROLO COLLEZIONISTI

Fino al 7 aprile

In occasione del bicentenario del Distretto Sociale Barolo, i Musei Reali presentano una mostra dossier che per la prima volta permette di ricomporre l'originaria raccolta dei marchesi Giulia Colbert e Carlo Tancredi Falletti di Barolo, mettendo in luce il loro duplice ruolo di committenti e collezionisti. Una significativa selezione delle 45 opere d'arte antica donate con lascito testamentario alla Galleria Sabauda nel 1864 dialogherà con altri dipinti e sculture.

INFO: museireali.beniculturali.it

LA PRIMA MONNA LISA

Fino al 26 maggio

Si tratta de La Monna Lisa di Isleworth, un'opera che secondo gli esperti il Maestro di Vinci dipinse prima della sua gemella conservata al Louvre. Isleworth è la città inglese in cui visse il mercante che l'acquistò nel 1914 da un collezionista privato inglese. La "prima Monna Lisa" era stata per la prima volta presentata nel 2012 dopo essere stata sottoposta a oltre trentacinque anni di studi.

INFO: mostraprimamonnalisa.com

HAYEZ. L'OFFICINA DEL PITTORE

Fino al 1° aprile

Non c’è Il Bacio, ma la mostra “Hayez. Officina del pittore romantico”, ospita alcune importanti opere, tra cui La Meditazione, Il consiglio alla vendetta e Accusa Segreta, insieme a molti quadri e disegni inseriti del pittore veneziano. Dieci sezioni per 100 opere allestite in un percorso cronologico, raccontano il lavoro di Francesco Hayez, autore simbolo del passaggio tra lo stile neoclassico a quello romantico. Dalle prime esperienze tra Venezia e Roma, sotto l’influenza dell’opera di Tiziano, fino a quelle come "pittore civile".

INFO: www.gamtorino.it/it



MICHELANGELO PISTOLETTO

Fino al 25 febbraio

Il Castello di Rivoli presenta una grande mostra dedicata a Pistoletto (Biella, 1933) in occasione del suo novantesimo compleanno. Il progetto dell’artista "Molti di uno" reinventa l’architettura ortogonale della Manica Lunga trasformandola in uno stupefacente groviglio armonioso, un dispositivo urbano irregolare e libero attraverso il quale raccogliere e rileggere tutta la sua arte in un gigantesco autoritratto che funziona come la mappa di una Città ideale dell’avvenire.

INFO: www.castellodirivoli.org/mostra/michelangelo-pistoletto

THROUGH THE PALESTINIAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY AND HUMANKIND

Fino al 28 gennaio

La Palestina è il punto di partenza del lavoro di Khalil Rabah, in mostra alla Fondazione Merz. L’artista nato a Gerusalemme nel 1961, vive e lavora a Ramallah, Cisgiordania. La sua presenza a Torino è stata in forse fino all’ultimo a causa dello scoppio della guerra israelo-palestinese. Il suo progetto era partito vent’anni fa, nel 2003. Si tratta di un'opera itinerante, in costante divenire, che si arricchisce di anno in anno e che si riferisce alla Palestina, non solo come luogo, ma anche come richiamo alla terra, come mezzo narrativo per evolvere il sapere. Un vero e proprio museo nomade con dipartimenti come geologia, botanica e paleontologia.

INFO: www.fondazionemerz.org

PAULINA OLOWSKA E PENG ZUQIANG

Fino al 7 gennaio

La mostra "Visual Persuasion" è un progetto espositivo concepito da Paulina Olowska (Gdansk, 1976), che propone lavori esistenti e nuove produzioni, selezione curata dall’artista di opere dalla collezione Sandretto Re Rebaudengo, palcoscenico che accoglie una folta schiera di ospiti e spiriti. "Vestiges" è mostra personale di Peng Zuqiang, vincitore dell’illy Present Future 2022 Prize, la ventitreesima edizione dell’iniziativa promossa da illycaffe. L’artista presenta due nuove installazioni filmiche dedicate ai temi della memoria e del contagio in relazione alla produzione e diffusione di immagini. All’interno di Vestiges, l’affettività e la fragilità dei corpi sono le lenti con cui osservare e accedere alla sfera della memoria, sia individuale che collettiva. La memoria non è intesa dall’artista tanto come un archivio, ordinato secondo criteri di efficienza per conservare e consultare le informazioni, ma piuttosto come un insieme di tracce, spesso ambigue.

INFO: fsrr.org

IL MONDO DI TIM BURTON

Fino al 7 aprile

La mostra dedicata al grande regista è allestita all'interno della Mole. C’è la scrivania del regista, ma anche i suoi disegni, alcuni inediti, schizzi, polaroid, pupazzi e oggetti di scena. Protagonisti tutti i personaggi più famosi creati da Tim Burton, da Beetlejuice a Edward mani di forbice, fino all’ultima riuscita serie Netflix, Mercoledì. Per la prima volta in città Burton è rimasto colpito da palazzi e ambienti storici.

INFO: Museo del Cinema, www.museocinema.it





CONCERTI

PANARIELLO VS MASINI

Martedì 19 dicembre ore 21

Due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Giorgio Panariello e Marco Masini si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

HARLEM GOSPEL CHOIR

Mercoledì 20 dicembre ore 21

L'Harlem Gospel Choir, famoso in tutto il mondo, è rinomato per cantare le più iconiche fra le canzoni gospel. Per quasi quattro decenni è stato il principale coro gospel d'America e ha girato il mondo entusiasmando il pubblico con il potere ispiratore della musica. Dopo il successo del tour del 2022, quest'anno porta sul palco "Celebrating 60 years of Whitney Houston", omaggio al 60° anniversario dalla nascita della celebre cantante, eseguendo alcuni dei più grandi successi della il suo in parallelo al repertorio gospel dell'ensemble vocale.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

BALANESKU QUARTET AL FOLKCLUB

Giovedì 21 dicembre, ore 21.30

Al FolkClub i Balanesku Quartet in concerto. L'acutezza nello scorgere il simile nel diverso; la delicatezza, la lucidità e la poesia con cui, unendo tasselli di musica e tradizione, è capace di trasporre in musica la storia di un popolo e di coinvolgere il pubblico in un vero e proprio viaggio che dalle feste paesane dell'Est conduce al cospetto dei robot e delle luci dell'Occidente… queste sono le mirabili abilità che fanno di Alexander Bălănescu uno dei maestri assoluti della musica popolare contemporanea. Compositore prolifico e tra i violinisti più visionari ed emozionanti del nostro tempo, Bălănescu rigetta le divisioni tra i diversi ambiti musicali e la sua levatura lo porta a collaborare con Michael Nyman, Gavin Bryars, David Byrne, Kraftwerk, Pet Shop Boys, Jack De Johnette, Ornette Coleman, John Surman, ad apparire come guest in “Big Bang Theory” di Carla Bley, come in album di Goldfrapp, Gianna Nanini, Malika, To Rococo Rot, Stateless, Spiritualized, Rabih Abou Khalil, The Pet Shop Boys, Depeche Mode, Kate Bush e Grace Jones.

INFO: www.folkclub.it



STATUTO AL CAP10100

Venerdì 22 dicembre, ore 21

È tutto pronto per il concerto degli Statuto che venerdì 22 dicembre, a partire dalle ore 21, saliranno sul palco del Cap10100 per scatenarsi e festeggiare insieme al loro pubblico i 40 anni di attività. Un concerto festa dove la band eseguirà i brani dei loro esordi, i brani più conosciuti e i nuovi brani contenuti nella loro ultima fatica pubblicata a maggio. Gli Statuto saranno accompagnati da vecchi componenti della band, musicisti e amici, tra cui Bunna (Africa Unite), Ferdinando Masi (Ferdi Bluebeaters), Johnson Righeira e Willie Peyote.

INFO: https://www.cap10100.com/eventi

BLUEBEATERS ALLO SPAZIO211

Sabato 23 Dicembre ore 21

Allo sPAZIO211 si balla e si beve in compagnia dei Bluebeaters ed il loro irrefrenabile sound fatto di blues, ska e rocksteady. Il nome è un richiamo alla Label discografica britannica dei primi ’60, la Blue Beat Records, famosa per il proprio repertorio Ska e Rocksteady giamaicano, genere che la band propone sia trasformando classici della musica mondiale che scrivendone di originali in italiano, sempre coerenti con i suoni e le atmosfere delle origini. È in uscita a novembre un nuovo singolo, che dà il nome al tour.

INFO: www.spazio211.com

MUSICAL

A CHRISTMAS CAROL

Martedì 19 e Mercoledì 20 dicembre ore 21

Definito dal pubblico "lo spettacolo di Natale da non perdere", questo musical tratto dal più famoso racconto di Dickens, il "Canto di Natale", ritorna per il sesto tour italiano. L'adattamento musicale e la regia sono di Melina Pellicano. Sul palco Fabrizio Rizzolo (Ebenezer Scrooge) e un cast artistico di oltre 20 elementi.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it





ONE MAN SHOW

ANGELO PINTUS

Giovedì 21, Venerdì 22 e Sabato 23 dicembre ore 20.30

Angelo Pintus è tra i comici italiani più noti, già protagonista di Colorado e della prima edizione di LOL - Chi ride è fuori, dove ha entusiasmato tutti tra risate e tormentoni. È reduce dalla serie "Before Pintus" su Prime Video, che racconta la sua vita prima del successo, e dalla conquista del Premio Troisi. Ma Pintus è soprattutto un mattatore della scena, capace di portare dal vivo una comicità irriverente e mai banale. Torna al Colosseo con uno spettacolo per le feste e, come sempre, tutto da scoprire: “Una brutta persona”.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it





TEATRO

ANNA KARENINA

Martedì 19, Giovedì 21 e Sabato 23 dicembre ore 19.30, Mercoledì 20, Venerdì 22 ore 20.45

La potenza del romanzo di Tolstoj, con la sua capacità di sfidare lo scorrere del tempo e divenire una colonna portante della letteratura internazionale, ha portato fino a noi Anna, la protagonista, che fa ormai parte del nostro immaginario, così come la sua tragica fine. Galatea Ranzi incarna la ribellione a un matrimonio asfissiante, con quell'amore travolgente che la porta a essere bandita dalla società e allontanata dai figli. L'impossibilità di trovare una nuova collocazione nella moralistica società russa del tempo sono le tappe della rovina della donna, traslate in un atto d'accusa contro l'atteggiamento conformista e puritano della Pietroburgo ottocentesca, attento alla forma come noi oggi alla gogna mediatica dei social. Regia di Luca De Fusco.

INFO: Teatro Carignano, p. Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it

ARLECCHINO FURIOSO

Martedì 19, Giovedì 21 e Sabato 23 dicembre ore 19.30, Mercoledì 20, Venerdì 22 ore 20.45

Stivalaccio Teatro è una giovane compagnia che ha dato nuova linfa alla tradizione della Commedia dell’Arte con spettacoli pieni di energia, colori, passione. Qui la maschera simbolo del teatro italiano anima una storia spumeggiante, dove l’amore ostacolato, invocato, cercato, nascosto e rivelato, si mostra nella sua universalità. Una coppia di amanti, Isabella e Leandro, costretti dalla sorte a dividersi, si ritrovano dieci anni dopo a Venezia, pronti a cercarsi e innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo il geloso Arlecchino corteggia la servetta Romanella, pronto a infuriarsi al primo sospetto di infedeltà.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555, www.teatrostabiletorino.it

SOLARIS

Martedì 19 e Venerdì 22 dicembre ore 21, Mercoledì 20 e Sabato 23 ore 19, Giovedì 21 ore 20

Solaris è il capolavoro della fantascienza filosofica. Siamo nel lembo più estremo dell’universo esplorato dal genere umano. Una astronauta, dalla Terra, approda nella stazione spaziale che gira intorno al pianeta Solaris. Qui trova un'atmosfera di mistero e sospetto: nessuno la accoglie, i pochi ospiti della astronave sembrano angosciati e sopraffatti, gli oggetti subiscono strane deformazioni, si avvertono presenze. Solaris è noto agli umani come il grande pianeta 'vivente'. Appare in forma di vasto oceano e avrebbe dovuto conflagrare se la sua orbita avesse seguito le leggi della fisica. Ma è come dotato di capacità cosciente di reazione e questa capacità sembra legata alle apparizioni di fantasmi, proiezioni viventi di incubi, sogni e fantasie.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 8, www.fondazionetpe.it

L'AMORE È UN GAMBERO

Mercoledì 20 e Giovedì 21 dicembre ore 21

Riccardo Rossi ci “spiega” i trucchi per affrontare al meglio tutte le fasi di una storia sentimentale, tutte le avventure che un amore deve affrontare per sopravvivere a se stesso. Tutte le esperienze che abbiamo passato e che ci accomunano nelle storie d’amore sono legate dal fil rouge dell’esperienza: la prima dichiarazione, la telefonata che non arriva, la prima seduzione vera, da adulti, la prima convivenza, gli inevitabili “tradimenti”, le vendette e il primo matrimonio cui spesso ne segue un altro, il secondo, quello vero. E solo l’esperienza del passato, ripercorrendo tutto a marcia indietro, come farebbe appunto un gambero, ci fa capire come l’amore vero è quello che si ricorda, quello che “ti ritorna in mente”, l’unico che ancora ci fa tremare la voce e brillare gli occhi.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it

GELINDO

Sabato 23 dicembre ore 21

Affettuoso ritorno di un “must” delle feste di Natale. Tra i pastori del Presepe c’è quello che arriva alla capanna portando una pecora sulle spalle: è Gelindo. Per obbedire al censimento dell’imperatore, Gelindo lascia la sua casa sulle colline del Monferrato si ritrova dalle parti di Betlemme. Originale stesura in piemontese capeggiata da Gian Mesturino, storico interprete di questo personaggio e “architetto dei teatri” che torna sulla scena per una serata speciale.

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, tel. 0116615447/011.6618404 - www.torinospettacoli.it





DANZA

LO SCHIACCIANOCI

Giovedì 21 dicembre ore 21

Uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica, qui con il corpo di ballo del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania. Per le sue caratteristiche di favola a lieto fine e per la vicenda pervasa da un’atmosfera fatata di festa, "Lo Schiaccianoci" è diventato un balletto che ammalia i bambini e incanta gli adulti. La conclusione è segnata dal "Valzer dei Fiori", dopo il quale Clara si ritroverà nella sua poltrona con il suo schiaccianoci in grembo, felice di questo sogno di Natale.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it

DON CHISCIOTTE

Venerdì 22 dicembre ore 20, Sabato 23 ore 14.30 e ore 20

Un balletto elettrizzante, un tuffo nel cuore della Spagna. Il cavaliere coraggioso ed eccentrico, inventato da Miguel de Cervantes e accompagnato dal fedele Sancho Panza, dovrà aiutare i giovani Kitri e Basilio a coronare il loro sogno d’amore. Nel corso dell’avventura, assisterà a una festa di amichevoli zingari, sfiderà a singolar tenzone i mulini a vento e sognerà di incontrare l’amata Dulcinea in un giardino incantato. Ogni episodio fornisce un ottimo pretesto per dispiegare a profusione danze pittoresche, ispirate al folklore iberico come la jota, il fandango e la seguidilla. Nella partitura sfavillante di Ludwig Minkus sono presenti anche danze ungheresi per gli zingari, un minuetto per Don Chisciotte e numerosi valzer. La coreografia, ideata dal celebre Petipa a fine Ottocento e poi rivista in tempi più moderni, è contraddistinta dal virtuosismo esuberante; iconica è, ad esempio, la variazione di Kitri nel III atto con i suoi trentadue fouettés.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it

LO SCHIACCIANOCI

Venerdì 22 e Sabato 23 ore 20.45

Regia e coreografia di Luciano Cannito per una grande produzione basata sulla versione originale di Petipa del celebre balletto di repertorio classico, probabilmente il più rappresentato al mondo. Un ruolo determinante ce l'ha il misterioso Drosselmeyer, qui interpretato dal grande danzatore caratterista, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, Manuel Paruccini. Drosselmeyer, colpito dalla generosità della piccola Clara, decide di regalarle nella notte di Natale un sogno meraviglioso nel mondo delle favole, facendola guidare dal Principe Schiaccianoci e dalla Fata Confetto, in un regno fatato di giocattoli che diventano figure animate, principi e principesse di tutte le nazioni.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it





CIRCO CONTEMPORANEO

CARTOONFLIC

Venerdì 22 dicembre ore 21

Mondi incantati, luoghi fantastici, personaggi coraggiosi: un viaggio per riportare in vita i sogni e la magia dell’infanzia. Un ritorno al passato, alla propria infanzia, dove ciascuno interpreterà i suoi personaggi preferiti dei cartoni animati della Disney, Marvel e Pixar. Regia di Natalia Rosato. Allievi dei corsi Flic Amatoriale.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it

VERTIGO GALA'

Venerdì 22 dicembre ore 21

I numeri dei migliori artisti della Fondazione Cirko Vertigo, già artisti di compagnie emergenti di teatro danza e circo contemporaneo del territorio e internazionali. Cerchio e tessuti aerei, roue cyr, mano a mano, corda molle, bandiere, scala di equilibrio sono le discipline portate in scena con numeri inediti. Le performance ruotano intorno alla tematica della differenza e della valorizzazione delle identità. Presenta Luisella Tamietto.

INFO: Teatro Le Serre, via Tiziano Lanza 31, Grugliasco, tel. 0110714488, www.cirkovertigo.com