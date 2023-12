Torino, metro aperta anche di notte per le feste di Natale: gli orari dal 25 dicembre al 5 gennaio

Per le festività natalizie la metropolitana di Torino viaggerà anche la sera. E per Capodanno la linea 1 resterà in servizio fino alle 3 di notte per permettere, a chi sarà in piazza Castello ad assistere al concerto dello Stato Sociale e Mace, di rientrare a casa.

Bus in servizio

Negli ultimi l'infrastruttura chiude anticipatamente la sera, ed il servizio viene sostituito con i bus, per permettere la sostituzione del sistema di segnalamento analogico con quello digitale.

Complice però il periodo natalizio, l’afflusso di turisti, le installazioni luminose sparse nel capoluogo, i mercatini ed eventi, i convogli viaggeranno anche di notte.

Gli orari tra Natale e Capodanno

Nel dettaglio il 25 dicembre la metro Fermi- Bengasi aprirà alle 7 e chiuderà alle 21.30, con ultima partenza alle 21. Il 26 dicembre sarà operativa dalle 7 alle 00.30, con ultima corsa a mezzanotte. Il 27 e 28 dicembre i varchi si apriranno alle 5.30 fino a mezzanotte e mezza. Venerdì 29 e sabato 30 dicembre la linea 1 sarà attiva dalle 5.30 fino all’1.30, con ultima partenza all’una.

A Capodanno aperta fino alle 3

A Capodanno i convogli circoleranno dalle 7 fino alle 3 di notte, con ultima corsa alle 2.30. Il 1° gennaio la metropolitana sarà attiva dalle 7 a mezzanotte e mezza (ultima corsa mezzanotte). Il 2, 3 e 4 gennaio linea 1 attiva dalle 5.30 alle 22, con ultima corsa alle 21.30.

Venerdì 5 gennaio la metro accoglierà i passeggeri dalle 5.30 all’1.30 (ultima partenza all’1). Infine sabato 6 gennaio la linea 1 sarà operativa dalle 7 all’una e trenta di notte.