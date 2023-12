Regali last minute per Natale: perché non optare per le criptovalute?

Il Natale si avvicina velocemente e molti si trovano a chiedersi: cosa regalare quest'anno? Una soluzione originale a questa domanda potrebbero essere proprio le criptovalute. Dopo alti e bassi nel corso dell'anno, le valute digitali stanno vivendo un ritorno notevole. Non è necessario regalare subito Bitcoin o Ethereum. Vanno bene anche le meme coin, che sono state estremamente popolari quest'anno: basta pensare a Pepe o Bonk.

Chi regala criptovalute non solo sorprende con un'idea regalo insolita, ma permette anche un investimento con potenziale di crescita.

Perché regalare criptovalute?

Le criptovalute hanno il potenziale di generare rendimenti interessanti. Inoltre, chi le riceve il regalo ottiene l'accesso a un mercato finanziario sempre più rilevante. Le criptovalute sono già parte del panorama finanziario principale, con banche come la Commerzbank che ha recentemente ottenuto la prima licenza completa in Germania per la custodia di criptovalute. Inoltre, l'approvazione dell'ETF Bitcoin Spot negli Stati Uniti da parte della SEC è un evento atteso per gennaio 2024. Il mercato è passato da un trend ribassista a un trend rialzista, con gli investitori che tornano a essere più audaci e decidono di reinvestire anche in asset più volatili, come le meme coin.

Criptovalute con potenziale per il 2024

Potrebbe essere una buona idea regalo puntare non su crypto già consolidate come Bitcoin o Ethereum, ma su nuovi token a bassa capitalizzazione che potrebbero esplodere nel 2024. Eccone due.

Bitcoin Minetrix

Naturalmente, i derivati legati a Bitcoin beneficiano dell'entusiasmo attorno a questa criptovaluta; un esempio è Bitcoin Minetrix, un nuovo progetto che ambisce a conquistare l'interesse degli investitori. Il BTCMTX combina il meglio di due mondi, unendo mining e meccanismo per mettere in staking. Il token è attualmente disponibile in prevendita al prezzo di $0,0123 dollari.

L'obiettivo dichiarato dalla piattaforma è rendere l'attività di mining accessibile anche a piccoli investitori. Attualmente, l'estrazione di nuovi bitcoin è nelle mani di pochi grandi operatori, il che va contro il principio fondante di Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin. A tal fine, la piattaforma utilizza una tecnologia di cloud mining innovativa: attraverso il meccanismo per mettere in staking, gli utenti della piattaforma guadagnano crediti che possono essere utilizzati in determinati periodi per il mining. Più crediti vengono utilizzati, maggiore è la ricompensa di mining; inoltre, non sono necessarie conoscenze pregresse o hardware speciali.

Il cloud mining di Bitcoin Minetrix ha anche un altro vantaggio: impedisce fin dall'inizio le frodi, poiché non avviene alcuno scambio di contante. Mettendo in staking, non è neppure necessario attendere la fine della prevendita. I token acquistati possono essere depositati immediatamente nel contratto di staking. Il rendimento annuo è del 108% e fino a ora, sono stati depositati circa 380 milioni di token nel contratto.

SPONGEV2

Per quanto riguarda SPONGE V2, se dovessimo riassumere il concetto in modo più informale potremmo riprendere il motto della piattaforma: "Non c'è la solita prevendita. Puoi ottenere il tuo SPONGEV2 solo mettendo in staking".

Mentre ci avviciniamo al 2024, c'è un'enorme ondata di ottimismo nella comunità delle criptovalute, soprattutto per le meme coin. Dogecoin e Shiba Inu, in particolare, stanno attirando notevole attenzione.

Queste criptovalute hanno mostrato segni di consolidamento nei giorni scorsi dopo un costante trend al rialzo da ottobre.

Con l'aspettativa di un mercato rialzista nel 2024, l'anno in arrivo è vitale per DOGE e SHIB, poiché gli analisti di mercato osservano attentamente le loro performance e l'impatto che possono avere su un mercato più ampio.