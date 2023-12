Natale e Santo Stefano con il caldo, meteo oggi e domani

(Adnkronos) -

Natale e Santo Stefano con il caldo in Italia. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, il meteo oggi e domani propone un quadro caratterizzato da temperature a dir poco anomale. Colpa del 'super anticiclone' che dal Nord Africa investe il Mar Mediterraneo, cristallizzando la situazione e allontanando le precipitazioni.

Con l'inverno iniziato per il calendario, il dato più evidente è l'aumento delle temperature, che in Italia si riscontra da Nord a Sud. Nelle regioni alpine, in particolare, il termometro segna anche 10 gradi in più rispetto alla media stagionale.

Per le giornate di oggi e domani, come evidenzia ilmeteo.it, si festeggia con un clima eccezionalmente mite, soprattutto durante il giorno. Le temperature massime potrebbero raggiungere i 15 gradi nelle regioni meridionali, con un 25 dicembre primaverile in particolare in Sicilia e Sardegna, dove il termometro arriverà anche a 17-18 gradi. Per ritrovare il freddo, bisogna aspettare il prossimo fine settimana e l'avvicinamento a Capodanno.

L'assenza di vento al Nord potrebbe favorire la formazione di banchi di nebbia nelle pianure settentrionali e lungo alcune coste, in particolare tra Liguria e Toscana. Caldo, sì, ma non sempre accompagnato da sole. Man mano che si scende verso Sud, ecco le nubi a schermare il sole, soprattutto sulle coste tirreniche della penisola.