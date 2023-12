Bimbo si perde al parco la mattina di Natale: il lieto fine arriva dopo 4 ore di ricerche disperate

Una vera e propria favola di Natale è stata vissuta ieri dai Carabinieri della Compagnia Oltre Dora insieme a una famiglia marocchina, proprio la mattina di Natale. Una storia dalle premesse tragiche che tuttavia ha avuto l’epilogo più bello.

Lunedì 25 dicembre, il padre di Yasser, un bambino di origine marocchina di 11 anni, approfittando della assolata giornata torinese, aveva deciso di portarlo al parco vicino casa, nel quartiere Regio Parco. Il bimbo stava tranquillamente giocando a palla, quando a un certo punto, all’improvviso, è sfuggito dalla vista del padre.

Sconfortato da quanto stava accadendo, il signor Mohamed ha allertato il 112 che ha immediatamente impiegato tutte le pattuglie in circuito alla ricerca del piccolo Yasser. I militari dell’Arma hanno sin da subito perlustrato l’area indicata, poi le ricerche sono state estese a tutti i parchi, canali nonché a tutti i bus del trasporto pubblico della città, perché Yasser ama i mezzi pubblici.

Tuttavia le ore passavano senza notizie e l’angoscia cresceva di minuto in minuto. Proprio in un giorno così magico e simbolico per tutti i bambini, si stava consumando la peggiore delle tragedie per questa famiglia. Ma all’improvviso, dopo circa quattro ore, una pattuglia del Nucleo Operativo Oltre Dora ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. I poliziotti hanno infatti finalmente scorto una figura minuta ed esile che gli ha subito sorriso e la tensione è subito svanita. Un po’ spaventato, smarrito e decisamente impolverato, ma era lui, Yasser.

Il bambino è stato ritrovato in via Pergolesi angolo Perosi. Incommensurabile la gioia della famiglia così come di tutti i partecipanti alle ricerche. E prima del pranzo di Natale, i militari di Oltre Dora hanno fatto montare il piccolo a bordo della gazzella e dopo avergli donato un pacco natalizio di dolciumi, gli hanno anche fatto indossare il berretto con la fiamma.

Il lieto fine che tutti si aspettavano per fortuna è arrivato. E Yasser sarà sempre il benvenuto nella caserma di Corso Vercelli, come in una vera e propria fiaba natalizia.