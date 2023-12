Bitcoin Minetrix (BTCMTX) e Meme Kombat (MK) sono destinate a una crescita esponenziale nel 2024?

Ci sono due token che dovrebbero attirare l'attenzione prima che arrivi il primo trimestre del 2024: Bitcoin Minetrix (BTCMTX) e Meme Kombat (MK), che stanno suscitando l’interesse dei trader in questo periodo di rialzo.

Entrambi questi progetti mostrano idee interessanti che hanno suscitato un notevole scalpore, spingendo i più a esaminarli da vicino e a capire perché stanno attirando così tanti investimenti. Gli investitori sembrano essere molto entusiasti di questi token, e capire le ragioni dietro a questo entusiasmo è fondamentale, perché così è possibile posizionarsi in modo vantaggioso entrando in questi progetti in anticipo e sfruttando il loro potenziale di crescita.

Bitcoin Minetrix è un progetto all’avanguardia

Bitcoin Minetrix (BTCMTX) si presenta come una piattaforma di cloud mining tokenizzata che unisce efficienza e facilità d'uso. Il mining tradizionale di Bitcoin non è certo un procedimento alla portata del cittadino medio, ma questa piattaforma con il suo token associato apre le porte a chiunque voglia partecipare al mining della criptovaluta più famosa al mondo. Ciò non solo rende il processo più accessibile, ma consente anche agli investitori di mettere in staking il token BTCMTX, guadagnando crediti per un ulteriore mining di Bitcoin. Questo approccio mira anche ad affrontare preoccupazioni legate alla sicurezza del cloud mining e alla diffusione di frodi nel settore.

Il progetto si è guadagnato una reputazione di affidabilità grazie al suo impegno costante nella sicurezza e trasparenza. Gli utenti possono facilmente acquisire e mettere in staking i token BTCMTX nell'ecosistema attraverso wallet user-friendly come MetaMask, compatibili con Ethereum.

Questa iniziativa offre diversi vantaggi, tra cui costi iniziali bassi e un'interfaccia sicura e user-friendly. Il processo è semplice, con l'acquisizione di token, l'opzione per l'acquisto e per mettere in staking, e successivamente il guadagno di ricompense in Bitcoin.

Il team ha delineato una roadmap iniziale, dimostrando un approccio lungimirante alla progressione del progetto. Dopo la presale, gli obiettivi principali sono garantire quotazioni su exchange, lanciare una campagna di marketing completa su vari canali e iniziare lo sviluppo di applicazioni desktop e mobili, con l'espansione del team. Le discussioni in corso con aziende di cloud mining indicano un potenziale di crescita sostanziale. La creazione del contratto stake-to-mine durante questa fase è di importanza fondamentale.

La fase successiva si concentrerà sull'introduzione di interfacce desktop e mobili stake-to-mine, e sulla possibilità di effettuare prelievi iniziali di Bitcoin per i wallet. I piani futuri includono l'abilitazione dello scambio di crediti di mining per hash power.

Bitcoin Minetrix ha raggiunto significativi traguardi durante il periodo di presale, con il token BTCMTX attualmente valutato a $0,0124 e oltre $5,6 milioni di finanziamenti raccolti finora. Le transazioni possono essere effettuate utilizzando carte di credito, ETH, USDT e BNB per acquisire i token BTCMTX. Inoltre, un’accattivante competizione Gleam offre ai partecipanti la possibilità di vincere una ricompensa di $30,000 in mining.

Perché Meme Kombat è la prossima grande novità?

Meme Kombat (MK) sta creando una piattaforma dedicata agli appassionati di videogiochi e agli amanti dei meme, con caratteristiche uniche come scommesse attive e staking passivo. Questi elementi distintivi offrono diverse possibilità di guadagno, attirando soprattutto gli appassionati di giochi.

Al centro di questa piattaforma c'è una forte attenzione ai meme, come si evince già dal suo nome, Meme Kombat. Nella prima stagione, ben 11 meme distinti si sfidano per conquistare il titolo ambito di meme supremo. Con altre stagioni in arrivo, si intravede un notevole potenziale per l'introduzione di nuove funzionalità e opportunità di guadagno. Questo colloca il progetto come una fonte di ricompense a lungo termine e divertimento costante.

In modo notevole, Meme Kombat ha già assicurato quasi $4 milioni di finanziamenti, un risultato degno di nota considerando l'inizio recente della presale. Il token MK è attualmente quotato a $0,246 e può essere acquisito utilizzando ETH o USDT. Ciò offre un'opportunità entusiasmante, poiché il progetto introduce un concetto genuinamente innovativo nelle sfere delle criptovaluta e dei giochi. Considerando la sua attuale traiettoria, la disponibilità potrebbe essere limitata.

Durante la presale, gli investitori hanno l'opportunità di partecipare allo staking con un notevole Annual Percentage Yield (APY) del 215%, eliminando la necessità di attendere il lancio della funzionalità di battaglie. Basta acquisire i token MK durante la prevendita e metterlo in staking nell'arena di Meme Kombat.

La presale di Meme Kombat ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, indicando un entusiasmo robusto per questo tipo di progetto. Durante questa fase vengono assegnati il 50% dell'offerta totale, con il 30% destinato a staking e ricompense di battaglia. Inoltre, il 10% ciascuno è riservato alla liquidità DEX e alle ricompense della comunità. Questa sostanziale allocazione sottolinea l'impegno del team nel garantire che la community raccoglierà ricompense consistenti.

La piattaforma è pronta per un imminente lancio, svelando con la stagione 1 le battaglie, il mettere in staking e una serie di altre funzionalità. La stagione 2 è programmata per debuttare nel Q4 2023, introducendo nuovi formati di battaglie, ricompense e opportunità. Guardando al futuro nel 2024, il team sta esplorando attivamente possibili aggiunte, come nuove modalità di gioco e partnership strategiche.

In sintesi, il 2024 si prospetta un anno emozionante per il mercato delle criptovalute, con diversi progetti pronti per una crescita esplosiva nei primi mesi. Bitcoin Minetrix (BTCMTX) e Meme Kombat (MK) sono sicuramente in cima alla lista. Raccomandiamo vivamente di dare un'occhiata alla presale di entrambi questi token e di informarsi attraverso i loro canali social.

