Intervento pioneristico al Cto: per la prima volta al mondo utilizzati i nervi del piede per ripristinare l'uso di una mano

Per la prima volta al mondo i nervi del piede sono stati utilizzati per ripristinare l'uso di una mano. L'intervento pioneristico è stato effettuato presso l'ospedale CTO della Città della Salute di Torino, dove un team di microchirurghi e neurochirurghi ha eseguito una procedura unica nel suo genere che promette di incidere significativamente nella chirurgia ricostruttiva nervosa.

L'intervento, eseguito per la prima volta al mondo nei giorni scorsi, apre nuove prospettive per pazienti come Giovanni (nome di fantasia), il cui destino è stato segnato da un tragico incidente stradale. Giovanni, 55 anni, operatore sociosanitario, si stava dirigendo al lavoro con lo scooter, quando è stato coinvolto in un grave incidente, che ha procurato l'amputazione di metà della gamba sinistra e una lesione completa del plesso brachiale del braccio sinistro. L’incidente è stato causato da una moto che non ha rispettato un semaforo e che lo ha investito. La vita di Giovanni è stata stravolta, ma l'intervento pionieristico eseguito dal team di chirurghi offre ora una luce di speranza.

La procedura innovativa ha radici in quattro anni di ricerca intensiva, culminati con la pubblicazione su una prestigiosa rivista scientifica internazionale Injury e l'approvazione da parte del Comitato Etico della Città della Salute per l’applicazione clinica. Il fulcro dell'intervento è la trasposizione di una componente del nervo sciatico, la parte peroneale, che normalmente controlla la dorsiflessione del piede, ma che era inutilizzata a causa dell'amputazione alla gamba. Questo trasferimento nervoso mirato dalla gamba amputata fino al braccio paralizzato ha avuto lo scopo di reinnervare il plesso brachiale lesionato, aprendo la strada ad una riattivazione funzionale.