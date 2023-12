Incendio a Condove domato, Frediani (Unione Popolare): "Ora alzare l'attenzione sui criminali"

L'incendio che per giorni ha devastato le montagne condovesi è stato finalmente spento. La comunità intera, spesso raccolta nella piazza del paese dove è stato allestito il centro di emergenza, ha espresso la gratitudine al personale dei Vigili del Fuoco, i volontari AIB e la Croce Rossa che si sono prodigati con grande impegno in questo periodo festivo.

"Possiamo tirare un sospiro di sollievo, ma i criminali che approfittano della situazione meteorologica per porre in atto simili gesti distruttivi rimangono impuniti", ha dichiarato la consigliera regionale Francesca Frediani (Unione Popolare). "Questo è il pensiero più frustrante, unitamente all'idea che questi episodi possano ripetersi, nel nostro Comune così come sul resto del territorio. Vigiliamo pertanto come comunità, perchè i responsabili sono in mezzo a noi e prima o poi potremmo avere occasione di riconoscerli e denunciarli".