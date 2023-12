Perrero, cervo incastrato in una rete metallica: soccorso e liberato

Era rimasto incastrato in una rete metallica posizionata all’esterno di un capanno per gli attrezzi nella frazione Maniglia del Comune di Perrero, in Val Germanasca l’esemplare di cervo maschio adulto che è stato soccorso stamani nell’ambito del progetto “Salviamoli Insieme on the road”, a cui collaborano la Città metropolitana di Torino e il CANC-Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco.

Dell’animale, dell’età di circa 5-6 anni, si sono occupati un tecnico faunistico che lavora nell’ambito di “Salviamoli insieme on the road” e uno dei veterinari del CANC, che ha provveduto ad anestetizzarlo per poterlo avvicinare. Una volta anestetizzato l’esemplare, è stato possibile liberare la testa e il palco dalla rete metallica, che ormai impediva al Cervo qualsiasi movimento. La rete è stata tagliata con le tronchesine e con apposite cesoie e sfilata delicatamente dalla testa dell’animale, che è poi stato spostato in una zona vicina e priva da pericoli. Una volta risvegliato è stato lasciato libero di tornare nell’ambiente naturale.