Torino Sud, i residenti hanno paura: "Caro sindaco, servono presidi di polizia e maggiori controlli"

Un esempio di questa situazione si può osservare in via Nizza 389, dove le panchine sono costantemente monopolizzate da gruppi di spacciatori , che arrivano a contare anche 10 o 15 individui. " È inquietante constatare come anche durante le festività come il periodo natalizio, questi individui continuino a svolgere le loro attività illegali senza alcun timore di essere intercettati o fermati, creando un disagio per tutti i residenti e i frequentatori della zona. Inoltre, nelle vicinanze del grattacielo della regione, si assiste a un continuo viavai di spacciatori in bicicletta, che aggiunge ulteriori preoccupazioni alla situazione ".

La prima missiva, formata da Paolo Pautasso, chiede " risposte serie e non l'ennesimo urlo di disperazione nel vuoto ". " Gentile Sindaco ", scrive il lettore, " mi rivolgo a lei per esporre una situazione di profonda preoccupazione che affligge il quartiere Lingotto da diversi anni e che, nonostante le speranze riposte nella giunta Appendino, non sembra vedere alcun segno di miglioramento. In particolare, vorrei porre l'attenzione sul dilagante problema degli spacciatori presenti nella zona, che sembrano operare impunemente e senza alcun controllo da parte delle autorità ".

Inoltre, vorrei sottolineare come le panchine di fronte al Lingotto, proprio di fronte all'ex-palazzina Fiat, siano completamente prive di illuminazione e di videocamere , rendendo la percezione di sicurezza estremamente bassa nelle ore notturne. " Contribuiscono a tale insicurezza anche i locali limitrofi, come ad esempio il bar all'angolo tra via Nizza e via Biglieri, e alcuni locali dalla zona di Eataly a piazza Carducci, che sembrano diventare luoghi di ritrovo per delinquenti. È incomprensibile come nessuna risposta sia stata data a questa problematica e come il Comune non abbia preso provvedimenti seri e concreti, come probabilmente sarebbe stato fatto in altre zone della città ".

" Guardando agli esempi positivi delle azioni intraprese in luoghi critici come i giardini Maiocco e piazza Bengasi, non possiamo fare a meno di notare come in quei casi siano stati attuati interventi concreti, come ad esempio presidi continui di carabinieri e controlli a tappeto. Purtroppo, nelle zone critiche che ho precedentemente elencato, non si osserva alcuna iniziativa simile. La situazione è divenuta insostenibile e personalmente non riesco nemmeno a ricordare l'ultima volta che sono riuscito a fare una tranquilla passeggiata senza incrociare uno spacciatore. È estremamente frustrante e disgustoso e, a peggiorare la situazione, nemmeno nei giorni festivi tale scempio sembra conoscere sosta ".

La richiesta al sindaco Lo Russo è di intervenire immediatamente. "È necessario cambiare sistema di illuminazione in via Nizza, installando videocamere nei giardini di fronte alla ex-palazzina e attuare le stesse attività di presidio e pattugliamento che abbiamo visto efficacemente realizzate nella piazza Bengasi l'anno scorso".

"Spacciatori e scene da film, non siamo tranquilli"

Nella seconda lettera, segnalata da un consigliere comunale, si parla di una condizione di costante "paura". "Purtroppo la situazione del quartiere non è cambiata, anzi sta peggiorando. Sembra che passeggiare nel quartiere in mezzo agli spacciatori sia diventata la normalità, una normalità accettata o, per meglio dire, subita dai residenti del quartiere". "Le scrivo ancora una volta", dice il cittadino rivolto al sindaco Stefano Lo Russo, "per raccontarLe quanto è accaduto questa mattina a mia moglie che verso le 06.30 si recava a lavoro. Appena entrata in macchina, un'automobile si è fermata proprio davanti a Lei impedendole di uscire; dal nulla sono sbucati 5/6 ragazzi di colore, che hanno iniziato ad urlare verso il conducente della macchina (un uomo) e una ragazza seduta nel posto del passeggero; poi hanno trascinato la ragazza fuori dall'automobile e si sono allontanati, urlando e spintonando la ragazza. La macchina, invece, poi è ripartita così mia moglie è potuta andare al lavoro. In quei momenti, mia moglie TERRORIZZATA (forse è dire poco), in lacrime, si è chinata per evitare di essere vista da questi delinquenti e ha chiamato il 113 nella speranza di un intervento immediato delle forze dell'ordine. Sono stati attimi di terrore che però sono sembrati ore interminabili; credo che chiunque possa capirlo o comprenderlo".

"Qui sotto, davanti al bar di Corso Maroncelli 44,stazionavano una decina di questi soggetti e mia moglie, proprio per evitare di passare davanti, è uscita dal retro. Ed è successo quello che LE ho scritto. Oggi è successo a mia moglie e domani potrebbe succedere ad altri".

"Lei è il primo cittadino di questa Città e Le chiedo se questa è la Città nella quale io, mia moglie e i miei figli si debba vivere", conclude il cittadino, che poi rivolge un ultimo appello al sindaco: "Perdoni lo sfogo; mi creda che vivere in questa situazione non è facile, soprattutto per la gente onesta che vede invece, sotto i propri occhi, la delinquenza passeggiare liberamente con i monopattini tra i marciapiedi, stazionare nella panchine e davanti ai negozi, di giorno e di notte".