A Torino cioccolata calda gratis per gli spettatori del concerto del 1°gennaio. Capodanno in piazza Castello verso il sold out

L'inizio dell’anno a Torino sarà all’insegna dell’armonia e della dolcezza , con la cioccolata calda offerta gratuitamente ai tutti i partecipanti del concerto di classica che si terrà il 1° gennaio alle 16.30 in piazza Castello . E il concerto di Capodanno - che vedrà esibirsi sul palco accanto a Palazzo Madama lo Stato Sociale, Mace e tanti altri - si avvia al sold out, con gli ultimi mille tagliandi gratuiti disponibili da oggi alle 12.

"È - ha sottolineato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino - la prima iniziativa di questa natura. Settemila persone, che assisteranno all'evento in piazza Castello, potranno gustarsi una cioccolata calda. Il 1° gennaio saranno 35 quelli aperti per l'evento, a cui il giorno successivo se ne aggiungeranno altri 12". In elenco figurano locali storici come Caffè San Carlo, Caffè Fiorio, Roma già Talmone, Flora, ma anche Marchetti, Grom e Mara dei Boschi.

Il concerto