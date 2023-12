Oltre 2mila bulbi piantati a dicembre: Grugliasco si candida a diventare in primavera città dei tulipani

Più di 2mila bulbi di tulipano sono stati piantati a dicembre, nel centro cittadino (e non solo) in attesa della loro fioritura, da metà marzo in avanti. L’obiettivo è rendere, in primavera, Grugliasco la città dei tulipani, dopo il grande successo della manifestazione “Tulipani italiani” che ha visto piantati e fioriti più di 500mila tulipani nel campo di Grugliasco, in strada del Portone 197, presso l'agriturismo Cascina Duc. Una novità nel torinese, quella di disseminare, in diverse aree verdi della città, bulbi di tulipani con decine di esemplari sparsi tra piazza Matteotti, piazza 66 Martiri, piazzetta San Cassiano, piazzetta Don Cocco, via Lupo, giardino Resistenza e pace, via Leon Tron, viale Gramsci), piazza Papa Giovanni, giardino Marangoni, via Cln, piazzale del cimitero, largo Colaianni e via San Firmino. Un’idea nata dall’assessore al commercio Roberta Colombo e sostenuta dall’ufficio aree verdi del Comune.