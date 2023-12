Morto Gaston Glock, fondatore dell'azienda di armi da fuoco aveva 94 anni

(Adnkronos) - E' morto oggi all'età di 94 anni, Gaston Glock, il fondatore austriaco dell'azienda produttrice di armi da fuoco Glock. Nato il 19 luglio del 1929, Glock che era un esperto delle materie plastiche ha fondato la sua società nel 1963 a Deutsch-Wagram, in Austria. Lo ha annunciato la società sul proprio sito.

"Il nostro fondatore, Gaston Glock non solo ha rivoluzionato il mondo delle armi leggere negli anni 1980, ma è anche riuscito a stabilire il marchio Glock come leader mondiale nel settore delle pistole. La sua Glock Perfection, rinomata a livello internazionale, è sinonimo di qualità senza compromessi e massima soddisfazione del cliente. Gaston Glock ha tracciato la direzione strategica del Gruppo Glock per tutta la sua vita e l'ha preparata per il futuro. L'opera della sua vita continuerà nel suo spirito".