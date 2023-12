Controlli di Natale dei carabinieri, dalle piste da sci di Sestriere ai locali della movida: arresti e denunce

A Torino i carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in concorso due uomini di 39 e 34 anni in evidente stato di agitazione dovuta all'assunzione di sostanze alcooliche. La coppia ha minacciato prima gli avventori di un esercizio pubblico e poi ha tentato di aggredire fisicamente con calci e pugni i militari intervenuti sul posto.

I carabinieri di Vigone hanno invece denunciato per atti persecutori un sessantenne che da diverso tempo aveva attuato una serie di condotte minatorie nei confronti della ex moglie.

Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio in zona centro, soprattutto in zona movida. Lì un trentenne che ha sfondato la vetrina di un esercizio commerciale di in Via San Domenico e una volta al suo interno ha tentato di rubare 13 bottiglie di vino pregiato del valore complessivo di 3.230 euro è stato arrestato per tentato furto aggravato.

A Sestriere, effettuati servizi sulle piste dal 7 dicembre: 41 interventi, 156 persone controllate, 7 sanzioni, 34 documenti rinvenuti sulle piste, 5 interventi a seguito di scontri. Uno sciatore è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità; 8 gli interventi di assistenza, soccorso ed elisoccorso, 3 quelli per minori scomparsi.