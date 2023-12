Deve scontare 3 anni di carcere: ricercato individuato a Porta Palazzo e arrestato dalla polizia

Doveva scontare una pena di 3 anni e 18 giorni di carcere: per questo, un 25enne di nazionalità bengalese è stato tratto in arresto dai poliziotti del Commissariato di polizia Barriera Nizza che lo hanno individuato e riconosciuto a Porta Palazzo.

Il fermo è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Imperia. L'uomo deve espiare la sua condanna e pagare una multa di 100mila euro per un cumulo di pene per reati inerenti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina al confine italo-francese.

Essendo privo di una dimora stabile a Torino, i poliziotti hanno dovuto mettere in atto una serie di accertamenti volti a rintracciare il ricercato, riscontrando la sua presenza presso un'attività commerciale di Porta Palazzo nei giorni precedenti. L'uomo è stato successivamente individuato e tratto in arresto negli uffici del Commissariato.