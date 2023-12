Piazza Galimberti, fuochi nella notte. L'allarme dei residenti: "Chiediamo più sicurezza contro il degrado"

Un gruppo di persone, ragazzi, apparentemente anche molto giovani. Che a un certo punto della notte decidono - forse per ingannare la noia, forse per una dimostrazione di "coraggio" davanti a tutti - di dare fuoco a qualcosa, nel bel mezzo di piazza Galimberti. Non una piazza qualunque: il cuore di Borgo Filadelfia, proprio la stessa area verde e attrezzata in cui per ben due volte, nel corso degli ultimi mesi, è stata vandalizzata la targa che tramanda il ricordo di Valentino Mazzola. La testimonianza arriva da una serie di foto scattate da una persona che abita in zona.



Impossibile dire se si tratti della stessa mano, ma di certo sono due indizi che testimoniano una situazione di degrado della zona. Una condizione che si rincorre anche sulle pagine social di quartiere e che spinge i residenti a chiedere più sicurezza alle istituzioni. Un appello che spazia dalla Circoscrizione al Comune, tutti per le rispettive competenze.



"Come espressione di questa zona di città - dicono dall'associazione culturale Philadelphia - chiediamo che si istituisca un tavolo di lavoro con le forze dell'ordine come era successo anni fa". "A quell'epoca - aggiungono - avevamo poi ottenuto i poliziotti di quartiere che giornalmente giravano in zona".