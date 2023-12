Cannabis light e sicurezza online: guida completa per un acquisto legale

Quando si parla di cannabis light si fa riferimento a tutti quei prodotti conformi alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016. Questa è infatti la prima legge sulla canapa che stabilisce entro quali parametri quest'ultima possa essere considerata legale. La normativa, in sostanza, afferma che per rientrare nella categoria di prodotti legali la cannabis deve provenire da semi certificati e non deve superare i limiti di THC imposti, inferiori allo 0,6%.

La legislazione ha da quel momento in poi dato una spinta alla crescita della filiera della cannabis light, oggi molto presente sul mercato. Ma come riconoscere un prodotto di qualità e soprattutto legale da uno che invece non lo è affatto?

Cosa rende la canapa light legale

In sostanza, è tutta una questione di chimica. Comprare canapa legale significa infatti optare per prodotti con un basso contenuto di THC, la sostanza psicoattiva della cannabis, quella che dà - per intenderci - quel senso di sballo.

I prodotti legali invece hanno più concentrazione di CBD (cannabidiolo), che non ha alcun effetto sulla capacità di percepire la realtà, non altera le capacità motorie e non provoca dipendenza. Anzi, avrebbe invece proprietà rilassanti e benefiche, ideali per combattere ansia, attacchi di panico e stress. Questa sostanza è nello specifico presente in quantità che possono variare dal 5% al 20%, ed è contenuta nella cannabis legale normalmente in commercio oggi.

Dove acquistare online la marijuana legale in sicurezza

La legalizzazione della cannabis light ha ovviamente dato il via alla diffusione di negozi fisici, e-commerce e rivenditori di marijuana che danno la possibilità di acquistare diversi prodotti, dalle infiorescenze agli oli di CBD, passando anche per prodotti alimentari ed estratti di CBD come se ne trovano su https://www.cbdmania.it/shop/estratti-cbd .

Sia che si scelga di acquistare in growshop online o in store fisici, la cosa importante da fare prima di ogni acquisto è accertarsi che l'erba venduta sia effettivamente legale, e quindi sicura e di qualità. Bisogna cercare tutte le informazioni sul prodotto, quali filiera di produzione e di distribuzione, e verificare il contenuto di THC presente.

Ricordiamo, infatti, che la legge considera legale solo la marijuana con un TCH compreso tra lo 0,2% e lo 0,5%. Sarà quindi l'imballaggio a suggerire in primis la sicurezza dell'articolo comprato.

Oltre all'etichetta, poi, si può anche odorare il prodotto a base di cannabis light che in genere ha un profumo quasi agrumato e dolce. Infine, per un controllo qualità si può anche ricorrere al tatto: toccando la cannabis, infatti, questa non deve risultare né secca né ruvida, due caratteristiche che sono indice di non freschezza e quindi di bassa qualità.

Acquistare prodotti non conformi alla legislazione italiana, oltre a essere pericoloso per la propria salute, può significare sequestro della sostanza, possibili reclusione e multe. Per questo motivo diventa necessario affidarsi solo a rivenditori autorizzati, escludendo sempre e comunque il mercato nero.

Il mercato della canapa light

Il Italia il mercato della canapa light è piuttosto florido. Basti pensare che nel nostro Paese solo nel 2018 le aziende di questa filiera sono riuscite a incassare un fatturato di circa 150 milioni di euro, cifre che sono destinate a crescere.

Secondo alcune ricerche basate su dati raccolti negli scorsi anni, in Italia sarebbero circa 6,5 milioni le persone che fanno uso di cannabis almeno una volta l'anno. Questi numeri sottraggono ogni anno in media dai 90 ai 170 milioni di euro al mercato illegale. Infine, gli effetti benefici dell’uso avrebbero anche ridotto le vendite di farmaci come ansiolitici, sedativi e antidepressivi. Tutte buone notizie per il nostro Paese.