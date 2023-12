Torna per il 2024 il Voucher vacanza Piemonte. Il suo inventore Paolo Bongioanni: "Ha salvato il turismo dal Covid"

Torna anche per il 2024 il Voucher vacanza Piemonte. Lo annuncia il suo ideatore, Paolo Bongioanni, oggi capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e per molti anni direttore dell’Atl Cuneo. La Regione Piemonte ha infatti stanziato per la formula risorse per ulteriori 431.000 euro, usufruibili fino al 30 giugno 2024. I Voucher vacanza prevedono che a fronte di un soggiorno di 4 notti in Piemonte l’ospite ne paghi solo 2: delle altre si fanno carico rispettivamente la Regione Piemonte e la struttura ospitante prescelta.

«I Voucher vacanza – spiega Bongioanni - vennero introdotti su mia proposta nel primo periodo post Covid per aiutare le strutture ricettive che allora si trovarono improvvisamente in difficoltà finanziarie grandi e non prevedibili, ma anche per stimolare la più generale ripresa dei flussi turistici in Piemonte. L’idea nacque in pochi minuti negli uffici di piazza Castello con la formula “compri oggi, consumi quando vuoi, paghi uno e prendi tre”. Diventò subito realtà con uno stanziamento impattante di 5 milioni di euro, e permise di generare liquidità alle aziende turistiche nel momento in cui il turismo non esisteva perché non si poteva circolare. La nostra Regione fu la prima in Italia ad adottare questo nuovo strumento, che si rivelò vincente al punto che altre Regioni italiane copiarono questa misura, che venne premiata a Roma dai pubblicitari italiani come miglior idea a livello nazionale fra quelle proposte da una Regione, e tornò regolarmente ogni anno dal 2021 al 2023».

La formula per il 2024 resta la stessa degli anni scorsi. Minimo quattro notti, paghi oggi, ne usufruisci quando desideri purché entro il 30 giugno 2024. Oltre alla prenotazione del soggiorno, il Voucher permette anche di usufruire di uno sconto del 50% sul prezzo di vendita di pacchetti e servizi turistici, ad esempio accompagnatori cicloturistici, pacchetti benessere, esperienze outdoor e altre attività.

Per fruire del Voucher Vacanza e Servizi basta entrare sul portale VisitPiemonte https://www.visitpiemonte.com/it/destinazioni/la-nostra-ospitalita-e-autentica, usufruendo delle proposte e della competenza offerta dai Consorzi Turistici riconosciuti dalla Regione Piemonte.

"Oggi che l’emergenza Covid è passata, il Voucher edizione 2024 – sottolinea Bongioanni – continua ad essere un formidabile strumento di incentivazione. Va infatti nella direzione di sostenere sia le imprese turistiche che le famiglie che non devono essere penalizzate dal pesante aumento dei costi intervenuto nel frattempo, e aiuta il grande sforzo in atto a ogni livello per destagionalizzare l’offerta turistica tradizionale e favorire la scoperta del nostro straordinario territorio dodici mesi l’anno".