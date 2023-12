Frediani (UP): "La Regione stanzia fondi per ristrutturare caserme, anziché attuare politiche in materia di sicurezza"

"La Regione stanzia nuovamente fondi per ristrutturare caserme. Dopo i 270mila euro destinati alla Caserma dei Carabinieri di Rivara, arrivano gli stanziamenti di euro 250.000,00 a favore delle Caserme Pictet” di Torino e “Padre Giovanni Brevi” di Orbassano e di euro 250.000.00 per la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Torino “Oltre Dora”.

Iniziative che trovano motivazione, secondo la Giunta Cirio, nell’ambito della legge regionale , n. 23: “Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata”. Ma la norma citata individua tra le azioni prioritarie la realizzazione di attività e politiche locali per la sicurezza in ambito locale e interventi di riqualificazione urbana ed assegna come compito alla Regione la promozione di “politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale e per lo sviluppo di una diffusa cultura e pratica della legalità”, intendendo con questa definizione “le azioni dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza urbana e della persona per la riduzione e prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, integrate e coordinate con le azioni degli enti istituzionali in materia di contrasto alla criminalità”. E' questa la denuncia che arriva dalla capogruppo di Unione Regionale Piemonte Francesca Frediani.



"Ci chiediamo - aggiunge - come il finanziamento di una ristrutturazione possa rientrare in questa definizione. La delibera chiama in causa, inoltre, gli interventi di riqualificazione urbana previsti della legge, che però si riferiscono in modo evidente alla “riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa anche con la dotazione di impianti tecnologici per rendere più sicuri i luoghi, gli esercizi pubblici, artigianali e commerciali”. Anche questa motivazione appare pertanto incompatibile con l’utilizzo dei fondi previsto dalla delibera a firma dell’Assessore Ricca e la destinazione verso gli edifici adibiti a caserme sembra una vera e propria forzatura".

"Insomma: siamo di fronte all’ennesima operazione propagandistica di una Giunta che, presa dall’ansia di dimostrare la sua vicinanza alle Forze dell’Ordine, trascura completamente il suo ruolo di programmazione di politiche di prevenzione e riqualificazione. Sono ben altri, infatti, gli interventi che si potrebbero realizzare per intervenire nelle aree a rischio criminalità e illegalità: un intervento di ristrutturazione di un edificio (nemmeno di proprietà regionale) non è certo una “politica” di ampio respiro a beneficio dei cittadini" conclude Frediani.