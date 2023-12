Meteo, tanto grigio e poche precipitazioni ci accompagnano verso l'anno nuovo

Dopo un Natale decisamente più primaverile che invernale, un flusso di correnti occidentali umide continuerà ad interessare il Piemonte fino a Capodanno, ma senza precipitazioni significative.

A Torino quindi avremo questa situazione.

Oggi venerdì 29 e domani sabato 30 dicembre, cielo irregolarmente nuvoloso con sole a tratti sulle Alpi e possibili nebbie persistenti anche di giorno sulle pianure.

Temperature con poca escursione termica laddove la nuvolosità o le nebbie saranno costanti, mentre le massime saranno in risalita nelle zone più soleggiate. Valori massimi quindi compresi tra 8 e 10 °C. Minime generalmente sopra lo zero con valori compresi tra 4 e 8 °C. Non sono escluse tuttavia locali brinate in caso di rasserenamenti notturni. Venti assenti o deboli variabili su pianure, qualche raffica di Foehn sulle Alpi nordoccidentali.

Domenica 31 dicembre. Perturbazione di passaggio, che però interesserà per lo più le Alpi nordoccidentali, dove la neve potrà scendere fino 1000/1200 metri. Su pianure per lo più molto nuvoloso con possibili deboli piogge irregolari. Miglioramento a partire da ovest già in serata.

Temperature in generale calo di qualche grado soprattutto nelle massime. Venti assenti su pianure, libeccio forte su Alpi nordoccidentali al mattino.

1° Gennaio 2024. Primo giorno dell'anno che potrebbe essere più soleggiato dei precedenti, con temperature massime in rialzo ma minime più fredde e probabili gelate/brinate mattutine. Venti assenti a parte qualche ora di Foehn intenso su Alpi nordoccidentali in nottata.

Tendenza successiva. Insistono ancora correnti occidentali, stavolta più da nordovest, per cui le temperature tenderanno a salire un po', e il cielo sarà più propenso a rasserenamenti ad esclusione delle zone alpine nordoccidentali e Valle d'Aosta.

