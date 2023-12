Bitcoin SV fa un balzo del 50% così come le altre fork di BTC e questo clone

Bitcoin SV ha registrato un rally di oltre il 50% tre giorni fa e ieri ha segnato il suo massimo annuale a oltre $100.

Questa performance prosegue una settimana molto positiva per la criptovaluta, in rialzo dell'80% durante la scorsa settimana e del 109% rispetto all'anno scorso. Tuttavia, il suo prezzo rimane inferiore dell’81% al suo massimo storico di 491,64 dollari nel 2021.

Sono stati i trader sudcoreani a spingere il valore di Bitcoin SV a salire, mentre la prevendita di Bitcoin Minetrix ha superato $6,6 milioni grazie all’hype nei confronti di BTC e all’introduzione del nuovo concetto di stake-to-mine, che consente a tutti di fare mining di Bitcoin in maniera sicura e poco dispendiosa.

BSV cresce grazie ai trader sudcoreani

La crescita imponente di questo asset digitale è stata accompagnata da un aumento del 280% del suo volume di scambi fino a oltre 800 milioni di dollari su varie piattaforme di trading, anche se oggi è sceso di oltre il 10%.

Sono stati i trader sudcoreani che hanno alimentato in gran parte la tendenza al rialzo della criptovaluta. I dati raccolti da CoinMarketCap rivelano che il 71% del volume totale di trading di BSV durante questo periodo proveniva da UPbit, la più grande piattaforma di trading di criptovalute della Corea del Sud.

Bithumb, un'altra piattaforma di trading di criptovalute leader in Asia, ha rappresentato circa il 5% del trading totale dell'asset durante il periodo in esame: ciò significa che i trader di criptovalute della sola Corea del Sud sono stati responsabili del 76% del commercio totale di BSV negli ultimi giorni.

Altri importanti scambi come OKX, HTX, KuCoin e Gate.io hanno rappresentato meno del 20% delle sue transazioni totali durante lo stesso periodo.

Bitcoin SV nasce nel 2018 da Craig Wright, che crea un hard fork di Bitcoin Cash (BCH), separatosi dalla chain originale di BTC nell'agosto 2017. L'asset ha generato molte polemiche a causa dell'affermazione del suo fondatore di essere il vero Satoshi Nakamoto senza corroborare prove decisive.

Anche gli altri fork di Bitcoin salgono di valore

Ma BSV non è l'unico fork di Bitcoin a osservare un aumento di valore nelle ultime ore: secondo CryptoSlate il prezzo di BCH è aumentato di oltre il 10% gli scorsi giorni, raggiungendo il massimo di cinque mesi di 276 dollari, prima di ritracciare a 264,68 dollari oggi (con un -1,62% nelle 24 ore).

Bitcoin Gold, un altro hard fork di Bitcoin, è cresciuto del 17% durante il periodo in esame e oggi registra un +9,84%, scambiato a $21,95. Il valore crescente di questi asset può essere attribuito all’ottimismo generale del mercato che circonda una possibile approvazione di un ETF spot su BTC negli Stati Uniti.

Per questo motivo, il valore di BTC è aumentato di oltre il 40% negli ultimi sei mesi fino a raggiungere i 42.848 dollari di oggi. L’hype nei confronti di Bitcoin alimenta anche la prevendita di Bitcoin Minetrix, il nuovo progetto che rende il mining di BTC possibile per tutti grazie allo stake-to-mine.

Bitcoin Minetrix vola a $6,6 milioni in prevendita grazie all’introduzione dello stake-to-mine

La prevendita di Bitcoin Minetrix ha superato $6,6 milioni, non solo grazie all’hype che circonda Bitcoin, l’approvazione degli ETF spot su BTC e ’halving del 2024, ma anche per l’innovativo concetto di stake-to-mine, che permette a più persone di partecipare al mining di BTC.

Quello proposto da Bitcoin Minetrix è infatti un nuovo modo per fare mining di Bitcoin, senza correre rischi o affrontare spese di attrezzature costose ed energia elettrica: basta infatti partecipare alle presale di BTCMTX, token nativo del progetto ora a $0,0125, acquistarne un minimo di $10 e metterli in stake per generare crediti per il mining.

Questi sono token ERC-20 non negoziabili, che possono essere sottoposti a burning per ottenere l’hashrate necessario per il mining di Bitcoin. Il cloud mining usato da Bitcoin Minetrix, inoltre, è certificato da Coinsult e quindi sicuro e trasparente, a differenza di quelli che si trovano in giro e che spesso si rivelano delle truffe.

In più il progetto offre lo staking di BTCMTX allo scopo di far ottenere più introiti passivi, con un APY attuale del 94%, che può essere messo a frutto da subito, se si partecipa alla presale acquistando attraverso ETH e pagando una fee di $0,015.

Chi vuole acquistare con altri metodi, può anche utilizzare USDT, BNB, MATIC o ancora una carta di credito/debito bancaria, dopo aver collegato il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale. Al termine della presale è possibile riscattare i token o proseguire con lo staking e lo stake-to-mine.

Le prospettive del progetto seguono quelle di Bitcoin e dei suoi hard fork, in crescita alla fine del 2023 e che, si pensa, possono proseguire su questa strada anche nel 2024, se le condizioni del mercato lo permetteranno.