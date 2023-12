Ospedale Martini: il progetto per l’installazione di un Tomografo a Risonanza Magnetica

L’Ospedale Martini dell’ASL Città di Torino è l’unico Presidio dell’area metropolitana di Torino ad essere privo di un Tomografo a Risonanza Magnetica total-body, in grado di coprire le esigenze diagnostiche dei Pazienti adulti e pediatrici ricoverati, nonché gli esami urgenti da Pronto Soccorso.

Ieri il Direttore Generale dell’ASL Città di Torino, Carlo Picco, ha presentato agli Assessori Regionali Luigi Genesio Icardi e Fabrizio Ricca, il progetto per l’installazione di un Tomografo a Risonanza Magnetica con magnete superconduttivo 1,5 tesla in un’area già disponibile della Struttura di Radiologia.

“Con la nuova risonanza magnetica l’Ospedale Martini aggiunge un importante tassello per la prevenzione e la cura dei Cittadini – affermano gli Assessori Regionali Icardi e Ricca -. Un Presidio Ospedaliero centrale nella vita della città come questo, deve essere messo in condizione di lavorare nel migliore dei modi. Il Martini ha reparti di assoluta eccellenza e dotarlo di nuovi macchinari all’avanguardia aiuterà tutti i professionisti della sanità che ci lavorano a offrire cure e diagnosi ancora più tempestive