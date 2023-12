Le criptovalute in presale che possono esplodere nel 2024 secondo lo youtuber Andrea Landriani

Andrea Landriani è uno youtuber specializzato in criptovalute con più di 19.000 follower. Il suo canale presenta video informativi sulle principali criptovalute, sulle altcoin e sulle presale.

Nel suo ultimo video dedicato alle criptovalute in presale, Andrea Landriani presenta Bitcoin Minetrix e Meme Kombat, due interessanti progetti che possono esplodere nel 2024.

BEST CRYPTO PRESALE | possono ESPLODERE nel 2024

Landriani avverte che si tratta di progetti ad alto rischio, quindi invita i suoi spettatori a non fare investimenti alla cieca. Inoltre, prima di parlare delle presale, lo youtuber spende qualche parola sul valore del Bitcoin e sull’halving previsto per la primavera del 2024.

In generale, il 2023 è stato un ottimo anno per il Bitcoin, in quanto ha avuto una crescita del 150%, uscendo dalla fase ribassista del 2022. Al momento, il BTC vale circa 42.800 dollari.

Secondo Landriani il valore del Bitcoin potrebbe avere una correzione, per poi tornare a salire con l’halving previsto per il 2024.

L’evento dimezzerà le ricompense del mining, inducendo scarsità del BTC sul mercato e aumentando la domanda di quelli rimasti.

Bitcoin Minetrix

A proposito dell’halving, la prima presale presentata nel video è quella di Bitcoin Minetrix. Si tratta di una piattaforma di cloud mining che consentirà agli utenti di partecipare al mining del Bitcoin tramite lo staking.

Il token nativo BTCMTX è ancora in fase di presale, per questo Landriani considera il progetto ad altissimo rischio. Attualmente, la presale di Bitcoin Minetrix ha raccolto più di 6,6 milioni di dollari, con il BTCMTX venduto a un valore attuale di 0,0125 dollari.

Il team di sviluppo di Bitcoin Minetrix intende raccogliere 15 milioni di dollari, al fine di allestire il servizio di cloud mining e sviluppare una dashboard per la gestione dei token.

Gli investitori si sono interessati a Bitcoin Minetrix per via della meccanica Stake-To-Mine che verrà attivata al lancio della piattaforma, previsto al termine della presale. Lo Stake-To-Mine consentirà agli utenti di mettere in stake i propri BTCMTX e ottenere token ERC-20 non scambiabili che fungeranno da crediti per il mining.

Questi crediti si potranno bruciare per ottenere hashrate da utilizzare sul cloud mining di Bitcoin Minetrix per ricevere ricompense in Bitcoin.

Il sistema può rivoluzionare il cloud mining, per adesso ancora legato a servizi che propongono contratti vincolanti poco convenienti per i trader. Con Bitcoin Minetrix sarà sufficiente possedere il token nativo BTCMTX. Gli utenti avranno la piena proprietà dei token acquistati che potranno vendere, mettere in stake o prelevare senza l’intervento di terze parti.

Meme Kombat

Nel suo video, Landriani presenta anche Meme Kombat, un progetto legato al gaming Web 3.0 che unisce scommesse e intelligenza artificiale.

Lo scopo del gioco è scommettere sull’esito di battaglie tra i personaggi delle meme coin più famose, tra cui Shiba Inu, Pepe The Frog e Sponge.

Gli scontri saranno gestiti completamente da un’intelligenza artificiale, quindi i giocatori dovranno cercare di indovinare il risultato dei combattimenti tenendo conto delle caratteristiche dei personaggi, delle meccaniche in-game e degli odds.

Per giocare è necessario acquistare e mettere in stake il token nativo MK, attualmente venduto in presale a 0,268 dollari. Il progetto ha raccolto più di 5,2 milioni di dollari, mentre il token aumenterà a 0,279 dollari nella prossima fase di presale. Gli MK acquistati in presale verranno messi in stake con un APY del 178%.

Una volta lanciata la piattaforma, gli utenti potranno decidere se scommettere contro altri giocatori (Player Vs Player) o contro il gioco (Player Vs Game), in modo da guadagnare ricompense in MK.

I risultati dei combattimenti e le transazioni verranno registrati sulla blockchain, per garantire agli utenti la massima trasparenza possibile.

