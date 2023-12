Fondazione Ricerca Molinette: al via la terza edizione del Bando d'Eccellenza, tema di quest'anno "malattie dell'invecchiamento"

"Un grande Ospedale deve essere in grado di investire in ricerca e studi clinici, per essere all'altezza delle sfide che la sanità attuale presenta - sostiene il Prof Emilio Hirsch, Direttore Scientifico della Fondazione - Le Molinette posseggono al loro interno alcune aree di specializzazione e team assolutamente all'avanguardia, che purtroppo talvolta sono in difficoltà a mantenere la loro competitività a causa della mancanza di investimenti in ricerca. Con questa iniziativa, certo una piccola goccia nel mare, vogliamo dare l'esempio e porre ancora una volta l'accento sulla necessità di investire in ricerca, negli ospedali così come nella ricerca di base".