Il “day after” dei botti di Capodanno tra Porta Palazzo, Borgo Dora, Vanchiglia e Borgo Rossini [FOTO]

Dopo i consueti “bagordi” della notte di Capodanno, l'indomani Torino è (come sempre) costretta a fare i conti non solo con eventuali feriti o danni a persone, animali e cose, ma anche con i rifiuti lasciati da petardi e fuochi d'artificio esplosi per celebrare l'arrivo del 2024.

Porta Palazzo e Borgo Dora

Una “fotografia” della situazione, fatta passeggiando tra le strade semideserte dei quartieri di Torino nord limitrofi al centro nelle prime ore del “day after”, mostra alcune differenze: l'epicentro della geografia dei botti è compreso tra Porta Palazzo, Borgo Dora e le vie limitrofe, dove oltre ai residui pirotecnici trovano posto bottiglie di vetro abbandonate un po' ovunque, moltissime delle quali rotte.

Borgo Rossini e Vanchiglia

Più tranquilla la situazione tra Borgo Rossini e Vanchiglia: eccezione fatta per alcuni residui lungo la Dora e sui ponti, infatti, le principali piazze risultano praticamente intatte; nello slargo tra via Reggio e lungo Dora Firenze è stato anche possibile notare un addetto intento a ripulire l'area con sei sacchi di rifiuti raccolti.