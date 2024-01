Il fondatore di Tron Justin Sun starebbe per investire in Sponge V2 dopo un trasferimento di $14,7 milioni mentre il valore del token aumenta di oltre il 130% in una settimana

Il fondatore di Tron, Justin Sun, ha recentemente trasferito 14,7 milioni di dollari in ETH su un wallet sconosciuto, scatenando voci secondo cui potrebbe prepararsi a investire nella meme coin Sponge V2 (SPONGEV2), prossima al lancio.

Con l'originale Sponge (SPONGE) salito di oltre il 130% la scorsa settimana, gli investitori in criptovalute si stanno ora chiedendo se la versione aggiornata potrebbe eguagliare (o addirittura superare) questi guadagni una volta quotata sul mercato.

Il successo dei token SPONGE originali pone le basi per il lancio della V2

SPONGE è una meme coin lanciata a maggio, ispirata al personaggio di SpongeBob SquarePants.

Il progetto ha avuto un successo immediato dopo la quotazione di SPONGE su Uniswap, con il prezzo del token che è salito alle stelle raggiungendo il massimo storico di 0,0023 dollari il 7 maggio.

Questa impennata ha portato a rendimenti 100x per i primi investitori, consolidando SPONGE come uno dei token più interessanti nella nicchia delle meme coin.

Tuttavia, come la maggior parte delle meme coin virali, il prezzo di SPONGE è crollato a causa delle prese di profitto da parte degli investitori.

Ciononostante, il token ha mantenuto una forte community per tutto il 2023, considerate le oltre 24.000 persone che seguono la pagina Twitter ufficiale del token Sponge.

Ora, il team SPONGE si sta preparando per la prossima iterazione del token sotto forma di Sponge V2.

Questa nuova versione cerca di utilizzare l'originale SPONGE come trampolino di lancio, offrendo nuovi casi d'uso e opportunità di staking per i detentori fedeli e gli ultimi investitori.

Un'innovazione chiave è la funzione Stake-to-Bridge, che consente ai possessori di SPONGE esistenti di bloccare i propri token e guadagnare un rendimento passivo sotto forma di token SPONGEV2.

Sono già stati bloccati oltre 2,6 milioni di token SPONGE, con rendimenti annuali fissati al 615%.

Si ipotizza che il miliardario delle criptovalute Justin Sun possa essere coinvolto in SPONGEV2

Mentre il team SPONGE si prepara al rilascio della versione 2 (V2), crescono le speculazioni secondo cui l'imprenditore miliardario delle criptovalute Justin Sun potrebbe essere coinvolto.

Secondo i dati di PeckShield, Sun ha recentemente trasferito 6.166 ETH, per un valore di oltre 14 milioni di dollari, da Binance a un indirizzo di wallet Ethereum a lui associato.

Il wallet del destinatario contiene oltre 270 milioni di dollari in criptovalute e il trasferimento ha scatenato voci secondo cui Sun si sta preparando a distribuire fondi per acquistare meme coin.

Ciò sarebbe in linea con un tweet pubblicato da Sun a maggio, in cui dichiarava di voler iniziare a "negoziare meme coin".

Curiosamente, uno dei wallet di Sun, "Justin Sun 4" su Etherscan, contiene già oltre 108 milioni di token Sponge V1 per un valore di circa 43.900 dollari.

Essendo il 14° maggiore detentore di SPONGE al mondo, Sun sembra collegato al successo del progetto.

Ora, con l'imminente rilascio della V2 e il protocollo Stake-to-Bridge, oltre all'aumento del prezzo originale del 132% di SPONGE durante questa settimana, gli appassionati di criptovalute ipotizzano che Sun possa fare un investimento considerevole per trarre vantaggio dal buzz.

L'imminente rilascio di Sponge V2 è una seconda possibilità per gli investitori in meme coin

Il rilascio di Sponge V2 offre una seconda opportunità per gli investitori che si sono persi l'aumento esponenziale del token originale a maggio.

Poiché SPONGE ha offerto rendimenti 100 volte superiori ai primi acquirenti, SPONGEV2 offre la possibilità di ottenere guadagni simili (o superiori).

Inoltre, la recente esplosione di meme coin come Bonk (BONK) e Snek (SNEK) segnala che l’hype e la mania speculativa sui token a bassa capitalizzazione crescono ogni giorno.

BONK ha guadagnato oltre il 7.700% negli ultimi due mesi, mentre SNEK è cresciuto del 1.050% nello stesso arco di tempo.

Questi rendimenti strabilianti evidenziano il motivo per cui investitori come Justin Sun potrebbero voler ruotare in meme coin per trarre vantaggio dalla volatilità.

Tuttavia, non sono solo gli investitori con un patrimonio netto elevato a prestare attenzione a SPONGE: anche noti influencer delle criptovalute se ne sono accorti.

Ad esempio, lo YouTuber ClayBro, che ha oltre 116.000 iscritti, ha recentemente pubblicato un video in cui esprime entusiasmo per le opportunità di staking di SPONGEV2.

Con gli influencer che generano clamore, oltre alle speculazioni sul coinvolgimento di Justin Sun, gli investitori sembrano pronti ad acquistare in anticipo Sponge V2 per replicare i guadagni visti durante la prima corsa al rialzo di SPONGE.

