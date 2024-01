Capodanno 2024, ecco come Torino ha fatto il conto alla rovescia in piazza tra luci, balli e musica [FOTO]

Luci, balli, musica, ma anche sorrisi e allegria. Ecco come Torino ha atteso l'inizio del nuovo anno in piazza Castello. Grande successo di pubblico per il concerto organizzato nel cuore della città, con molti protagonisti dello scenario italiano e internazionale. Brenda Asnicar, lo Stato Sociale e Mace.



Un'atmosfera di festa non solo per accogliere il 2024 tra i migliori auspici, ma anche per annunciare al pubblico altri due importanti appuntamenti che coinvolgeranno la città: le celebrazioni per il bicentenario del Museo Egizio nel 2024 e il ritorno delle Universiadi invernali a Torino nel 2025.