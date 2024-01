Nichelino, vandali ancora in azione nella notte di Capodanno: devastata piazza Di Vittorio

Nichelino, vandali in azione nella notte di Capodanno: devastata piazza Di Vittorio

Una brutta storia, che si è ripetuta nella notte di Capodanno proprio come dodici mesi fa. Nichelino si è svegliata nel primo giorno del 2024 dovendo fare i conti con i vandali che hanno rovinato piazza Di Vittorio, cuore pulsante della città.

Presa d'assalto piazza Di Vittorio

L'area di fronte al Palazzo comunale è stata presa d'assalto da persone che non hanno a cuore la cosa pubblica. Distrutto l'albero di Natale, rovesciati e divelti bidoni dell'immondizia, con la spazzatura sparsa lungo tutta la piazza.

L'assenza di telecamere ha probabilmente convinto i vandali ad agire, sperando di farla franca, anche se l'anno scorso gli agenti della Polizia locale erano poi riusciti a risalire all'identità di coloro che si era resi protagonisti dell'episodio, tutti ragazzi minorenni.

Vandalizzato l'albero di Natale

Il presidio fisso della Polizia locale, deciso dal sindaco Giampiero Tolardo per scongiurare il ripetersi di scene del genere, ha evitato almeno che analoghe situazioni si ripetessero in altri luoghi di Nichelino, ma non nella piazza centrale. "Quanto è successo è una cosa insopportabile", ha commentato il primo cittadino.

Il servizio Covar non era disponibile per la pulizia, visto che oggi è giorno di festa, così a pulire il grosso ci hanno pensato gli assessori Ruggiero, Verzola, Di Lorenzo e Bonino assieme ad alcuni volontari, mentre i vigili urbani (assieme ai carabinieri) stanno indagando per provare a risalire all'identità degli autori di questo nuovo schiaffo alla città.