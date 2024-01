Tragedia in Sicilia, una famiglia torinese coinvolta in un violento incidente: morto il nonno di 74 anni

Una famiglia torinese è rimasta coinvolta in un incidente in Sicilia: morto il nonno di 74 anni

E' di un morto e sei feriti, tra cui due bimbi, il tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi ieri sera lungo la statale 194, nel Ragusano. A perdere la vita un uomo di 74 anni. Lo schianto si è verificato nel tratto tra Modica-Pozzallo.



Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, nel tratto tra Modica e Pozzallo due auto, un'Opel Corsa e una Fiat Tipo si sono scontrate. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere gli occupanti della seconda auto. Si tratta di un'intera famiglia residente a Torino: i genitori e due bambini di 10 e 7 anni, oltre al nonno deceduto.



Ferito gravemente anche l'automobilista alla guida della seconda vettura, un uomo di 36 anni, operato nella notte. Tutti sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e la polizia.