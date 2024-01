Villaretto presa d'assalto da rifiuti e pezzi di automobili abbandonate

Una scia di rifiuti compare nel quartiere Villaretto, lungo il percorso che taglia i campi portando al laghetto. Per lo più sono stati ritrovati pezzi di automobili: portiere, cerchioni e cappelliere.

L'area sembra essere sempre la stessa da anni. Per contrastare il fenomeno arriva l'idea della foto trappola: "Abbiamo una proposta congiunta pronta–continua la coordinatrice Zaccaro –sarà quella di mettere una foto trappola in quella precisa area, visto che è dai tempi di Unia che bisognava contrastare gli scarichi (sempre gli stessi, pezzi di auto) proprio in quel punto".