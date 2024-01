Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 7 gennaio

MOSTRE ED EVENTI

INCINEMA - FESTIVAL DEL CINEMA INCLUSIVO

Lunedì 8 e martedì 9 gennaio

Il primo festival cinematografico in Italia interamente accessibile anche ai disabili sensoriali, fa tappa a Torino. Ideato da Federico Spoletti e diretto da Angela Prudenzi, è un evento cinematografico all'insegna dell'accessibilità universale. Il festival celebra il potere delle storie raccontate sul grande schermo e si impegna in modo tangibile ad assicurare che tutti gli spettatori, inclusi coloro con disabilità sensoriali, vivano un'esperienza coinvolgente. L'obiettivo è rendere il cinema un punto d'incontro inclusivo, superando barriere e discriminazioni, per accogliere tutti, indipendentemente dalle proprie capacità sensoriali.

Due giornate al Cinema Massimo che prevedono una tavola rotonda e cinque proiezioni accessibili.

INFO: www.cinemamassimotorino.it/festival-del-cinema-inclusivo

FABIO MAURI. ESPERIMENTI NELLA VERIFICA DEL MALE

Fino al 24 marzo

In occasione della donazione al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea della grande installazione I numeri malefici, 1978, realizzata da Fabio Mauri (Roma, 1926–2009) per la XXXVIII Biennale di Venezia, il Museo presenta fino al 24 marzo la mostra Fabio Mauri. Esperimenti nella verifica del Male.Artista e intellettuale, Fabio Mauri nasce a Roma nel 1926 e inizia a pubblicare i suoi primi disegni e articoli quando aveva solo sedici anni sulla rivista “Il Setaccio” che aveva fondato insieme a Pier Paolo Pasolini a Bologna nel 1942. Ben presto il secondo conflitto mondiale investe violentemente la vita di Mauri: un trauma che lo porta successivamente a creare forme d’arte che attraversano la performance, l’installazione, il disegno, la scrittura, il tutto riferendosi alla pittura come simbolo dell’arte in generale.

INFO: www.castellodirivoli.org



CARLO MOLLINO

Fino al 28 gennaio

A settant’anni dall’ingresso al Politecnico di Carlo Mollino nelle vesti di docente, a cinquant’anni dalla sua morte e dal conseguente trasferimento presso la Facoltà di Architettura del suo preziosissimo archivio, l’Ateneo celebra il rappresentate della cultura architettonica torinese nel mondo. Lo fa attraverso una mostra allestita all’Archivio di Stato e un ciclo di conferenze che si concluderanno il 19 gennaio. Esposti disegni, fotografie e scritti per far conoscere e comprendere al pubblico il valore di una personalità eccezionale, politecnica per ampiezza di vedute e ricchezza di contenuti.

INFO: www.polito.it/impatto-sociale/cultura/mostre/mollino-politecnico

ANTONIO CAMPI A TORRE PALLAVICINA

Fino al 10 marzo

Nella sala del Tardo Manierismo internazionale della Galleria Sabauda dal 7 dicembre al 10 marzo 2024, i Musei Reali di Torino ospitano l’esposizione Antonio Campi a Torre Pallavicina, che riunisce le tavole superstiti di un ampio ciclo dipinto dal grande manierista cremonese negli anni Settanta del Cinquecento. Seconda tappa della mostra dossier, aperta dal 19 settembre al 3 dicembre 2023 al Museo Diocesano di Cremona, l'iniziativa mette in luce l’attività del pittore per l’Oratorio di Santa Lucia a Torre Pallavicina, comune nella diocesi di Cremona, oggi in provincia di Bergamo, e presenta quello che rimane di una grande ancona a tema cristologico della quale facevano parte i due pannelli con l’Andata al Calvario e la Resurrezione, appartenenti alle collezioni della Galleria Sabauda, e le due tavole con l’Orazione nell’orto e Cristo davanti a Caifa della Galleria Canesso, che ne ha gentilmente concesso il prestito.INFO: https://museireali.beniculturali.it/ MY BODY DESIRES Domenica 17 dicembre ore 10-12Domenica 17 dicembre dalle 10 alle 12 e domenica 14 gennaio dalle 10 alle 12 alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, due appuntamenti per il progetto My body desires. Si tratta di un percorso collettivo di consapevolezza del proprio corpo e dei propri desideri dedicato alle persone nell’ultimo trimestre della gravidanza e nei primi mesi del post partum, che si sviluppa attraverso musica, pratiche corporee e le opere della mostra Visual Persuasion di Paulina Olowska. Il progetto si inserisce nel già ricco panorama di percorsi territoriali a supporto dei neogenitori presenti sul territorio torinese differenziandosi per la scelta dei temi trattati, spesso considerati un tabù, soprattutto durante la gravidanza e nel periodo successivo alla nascita.

INFO: fsrr.org

EDOARDO SANGUINETI

Fino al 30 aprile

Alle Sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino si svolge la mostra Edoardo Sanguineti nella città “cruciverba”. L’esposizione attingerà principalmente ai fondi del Centro Studi Interuniversitario Edoardo Sanguineti, con i quali interagiranno alcune schede lessicografiche selezionate provenienti dal Fondo esempi letterari (scarti e giunte) del Grande Dizionario della Lingua Italiana, al quale Sanguineti partecipò, grazie alla fondamentale mediazione dell’amico Tullio De Mauro, in veste di direttore dei Supplementi. Sarà possibile ammirare per la prima volta due recentissimi ritrovamenti, che risalgono agli albori della carriera del Sanguineti poeta: il manoscritto di Composizione, la raccolta sottoposta nel febbraio 1950 a Cesare Pavese, che la rifiutò, due redazioni di Laszo Varga e il manoscritto finale di Laborintus, la fondamentale opera d’esordio di Sanguineti, nella redazione in cui il titolo era ancora Laberintus.

INFO: www.centrosanguineti.unito.it/it

TIME SQUARE

Fino al 31 marzo

“Time Square. L’arte in piazza trascende il tempo”. Ha un titolo che cattura subito l’attenzione la nuova mostra ideata da Alessandro Bulgini. L'esposizione mette in dialogo sedici opere d'arte del passato con altrettante insegne pubblicitarie odierne, lungo sedici stanze della villa ottocentesca di corso Giovanni Lanza, stanze che diventano metafisiche piazze per un confronto fra tempo, arte e vita.

INFO: Flashback Habitat, www.flashback.to.it

GIULIA E TANCREDI FALLETTI DI BAROLO COLLEZIONISTI

Fino al 7 aprile

In occasione del bicentenario del Distretto Sociale Barolo, i Musei Reali presentano una mostra dossier che per la prima volta permette di ricomporre l'originaria raccolta dei marchesi Giulia Colbert e Carlo Tancredi Falletti di Barolo, mettendo in luce il loro duplice ruolo di committenti e collezionisti. Una significativa selezione delle 45 opere d'arte antica donate con lascito testamentario alla Galleria Sabauda nel 1864 dialogherà con altri dipinti e sculture.

INFO: museireali.beniculturali.it

LA PRIMA MONNA LISA

Fino al 26 maggio

Si tratta de La Monna Lisa di Isleworth, un'opera che secondo gli esperti il Maestro di Vinci dipinse prima della sua gemella conservata al Louvre. Isleworth è la città inglese in cui visse il mercante che l'acquistò nel 1914 da un collezionista privato inglese. La "prima Monna Lisa" era stata per la prima volta presentata nel 2012 dopo essere stata sottoposta a oltre trentacinque anni di studi.

INFO: mostraprimamonnalisa.com

HAYEZ. L'OFFICINA DEL PITTORE

Fino al 1° aprile

Non c’è Il Bacio, ma la mostra “Hayez. Officina del pittore romantico”, ospita alcune importanti opere, tra cui La Meditazione, Il consiglio alla vendetta e Accusa Segreta, insieme a molti quadri e disegni inseriti del pittore veneziano. Dieci sezioni per 100 opere allestite in un percorso cronologico, raccontano il lavoro di Francesco Hayez, autore simbolo del passaggio tra lo stile neoclassico a quello romantico. Dalle prime esperienze tra Venezia e Roma, sotto l’influenza dell’opera di Tiziano, fino a quelle come "pittore civile".

INFO: www.gamtorino.it/it



MICHELANGELO PISTOLETTO

Fino al 25 febbraio

Il Castello di Rivoli presenta una grande mostra dedicata a Pistoletto (Biella, 1933) in occasione del suo novantesimo compleanno. Il progetto dell’artista "Molti di uno" reinventa l’architettura ortogonale della Manica Lunga trasformandola in uno stupefacente groviglio armonioso, un dispositivo urbano irregolare e libero attraverso il quale raccogliere e rileggere tutta la sua arte in un gigantesco autoritratto che funziona come la mappa di una Città ideale dell’avvenire.

INFO: www.castellodirivoli.org/mostra/michelangelo-pistoletto

THROUGH THE PALESTINIAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY AND HUMANKIND

Fino al 28 gennaio

La Palestina è il punto di partenza del lavoro di Khalil Rabah, in mostra alla Fondazione Merz. L’artista nato a Gerusalemme nel 1961, vive e lavora a Ramallah, Cisgiordania. La sua presenza a Torino è stata in forse fino all’ultimo a causa dello scoppio della guerra israelo-palestinese. Il suo progetto era partito vent’anni fa, nel 2003. Si tratta di un'opera itinerante, in costante divenire, che si arricchisce di anno in anno e che si riferisce alla Palestina, non solo come luogo, ma anche come richiamo alla terra, come mezzo narrativo per evolvere il sapere. Un vero e proprio museo nomade con dipartimenti come geologia, botanica e paleontologia.

INFO: www.fondazionemerz.org

PAULINA OLOWSKA E PENG ZUQIANG

Fino al 7 gennaio

La mostra "Visual Persuasion" è un progetto espositivo concepito da Paulina Olowska (Gdansk, 1976), che propone lavori esistenti e nuove produzioni, selezione curata dall’artista di opere dalla collezione Sandretto Re Rebaudengo, palcoscenico che accoglie una folta schiera di ospiti e spiriti. "Vestiges" è mostra personale di Peng Zuqiang, vincitore dell’illy Present Future 2022 Prize, la ventitreesima edizione dell’iniziativa promossa da illycaffe. L’artista presenta due nuove installazioni filmiche dedicate ai temi della memoria e del contagio in relazione alla produzione e diffusione di immagini. All’interno di Vestiges, l’affettività e la fragilità dei corpi sono le lenti con cui osservare e accedere alla sfera della memoria, sia individuale che collettiva. La memoria non è intesa dall’artista tanto come un archivio, ordinato secondo criteri di efficienza per conservare e consultare le informazioni, ma piuttosto come un insieme di tracce, spesso ambigue.

INFO: fsrr.org

IL MONDO DI TIM BURTON

Fino al 7 aprile

La mostra dedicata al grande regista è allestita all'interno della Mole. C’è la scrivania del regista, ma anche i suoi disegni, alcuni inediti, schizzi, polaroid, pupazzi e oggetti di scena. Protagonisti tutti i personaggi più famosi creati da Tim Burton, da Beetlejuice a Edward mani di forbice, fino all’ultima riuscita serie Netflix, Mercoledì. Per la prima volta in città Burton è rimasto colpito da palazzi e ambienti storici.

INFO: Museo del Cinema, www.museocinema.it





CONCERTI

BLUE NOTE GOSPEL CHOIR

Domenica 7 gennaio ore 16

Nato nel 2000, il Blue Note Gospel Choir ha cantato in chiese e teatri per oltre 250 concerti in tutto il Nord Italia. Composto da 16 coristi suddivisi in 3 sezioni (soprani, contralti e tenori), ha un repertorio basato su un gospel contemporaneo e gli spettacoli si caratterizzano per il coinvolgimento costante del pubblico con canti che rendono il concerto interattivo ed unico. Il programma alla Palazzina di Caccia di Stupinigi prevede due momenti distinti. Nella prima parte vengono eseguiti i classici brani natalizi in chiave moderna e nella seconda parte il Blue Note Gospel Choir si cimenterà su brani di gospel contemporaneo.

INFO: Palazzina di Caccia di Stupinigi, piazza Principe Amedeo 7, Nichelino, tel. 0116200634, www.ordinemauriziano.it





DANZA

ROBERTO BOLLE & FRIENDS

Giovedì 4 e Venerdì 5 gennaio ore 20, Domenica 7 gennaio ore 15

Il 2024 inizia con la magia della grande danza di Roberto Bolle che torna con il suo Gala, l’ormai celeberrimo “Roberto Bolle and Friends”, per tre spettacoli nuovi e straordinari. Il programma viene ogni volta pensato e ideato da Bolle mescolando repertorio classico e contemporaneo, pezzi inediti a grandi cavalli di battaglia. Sempre all’insegna della grande danza internazionale.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it





ONE MAN SHOW

ANGELO PINTUS

Venerdì 5 gennaio ore 20.30, Sabato 6 ore 15.30, Domenica 7 ore 11

Angelo Pintus è tra i comici italiani più noti, storico protagonista di Colorado e della prima edizione di LOL - Chi ride è fuori, con il quale ha ulteriormente allargato il suo già affezionatissimo e vasto pubblico e che ha entusiasmato tutti tra risate e tormentoni. È anche reduce dalla serie Before Pintus su Prime Video, che racconta la sua vita prima del successo, e dalla conquista del Premio Troisi. Ma soprattutto è un vero mattatore della scena, capace di portare dal vivo una comicità irriverente e mai banale. Torna al Colosseo con uno spettacolo per le feste e, come sempre, tutto da scoprire: “Una brutta persona”.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 0116698034, www.teatrocolosseo.it





TEATRO

FONDAZIONE CIRKO VERTIGO

Martedì 9 gennaio, ore 20.30I numeri dei migliori artisti della Fondazione Cirko Vertigo, già artisti di compagnie emergenti di teatro, danza e circo contemporaneo del territorio e internazionali si esibiranno in numerose discipline portate in scena con numeri inediti: cerchio e tessuti aerei, roue cyr, mano a mano, corda molle, bandiere, scala di equilibrio e tante altre. Le performance ruoteranno intorno alla tematica della differenza e della valorizzazione.

INFO: Teatro Le Serre, via Tiziano Lanza 31, Grugliasco

PERFETTI SCONOSCIUTI

Mercoledì 3 e Venerdì 5 gennaio ore 20.45, Giovedì 4 e Sabato 6 ore 19.30, Domenica 7 dicembre ore 16

Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di una delle sue più recenti e brillanti commedie cinematografiche sull’amicizia, l’amore e il tradimento. Il cast riunisce alcuni dei nomi più amati del nostro cinema, tra cui Paolo Calabresi. Tutto parte dall’assunto comune che ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, mentre oggi è custodita nei nostri cellulari. Durante una cena, un gruppo di amici decide per gioco di posare i telefoni sul tavolo, condividendo messaggi, telefonate e i segreti più profondi delle loro vite.

INFO: Teatro Carignano, p. Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it

NATALE IN CASA CUPIELLO

Giovedì 4, Venerdì 5 e Sabato 6 dicembre ore 20.45, Domenica 7 ore 15.30

La commedia, inizialmente incentrata sul pranzo natalizio durante il quale ha luogo il dramma della gelosia, viene in un secondo momento rimaneggiata da Eduardo che la fa iniziare due giorni prima durante i quali descrive i personaggi che compongono la famiglia, ognuno con le sue peculiarità e il proprio mondo interiore. La sera di Natale del 1977, la commedia registrata viene trasmessa dalla Rai diventando più di un classico televisivo, un vero e proprio rito degli Italiani. Vincenzo Salemme ha deciso di mettere in scena questo capolavoro con semplicità e amore.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it

FORBICI FOLLIA

Venerdì 5 e Sabato 6 gennaio ore 21, Domenica 7 ore 16

Lo spettacolo più originale ed esilarante del panorama teatrale: il giallo comico e interattivo Forbici Follia. Unico nel panorama teatrale, spettacolo entrato più volte nel Guinness dei Primati, Forbici Follia miscela i diversi generi che più appassionano gli spettatori: commedia brillante, giallo, dramma, improvvisazione, cabaret, interazione con il pubblico. I personaggi sono disegnati magnificamente e divertono ciascuno per la propria caratterizzazione: la bella parrucchiera Alina, l’agente speciale di polizia Lo Sordo, l’esuberante e adorabile proprietario del salone “Giampy”, il sedicente antiquario Giulio Vàlleri, il commissario di polizia Montalbino e la cliente dell’alta società, l’impossibile signora Ravagliati. L’azione si svolge in tempo reale nel salone di parrucchiere “Forbici Follia” situato nel centro della città, nel quale si fanno realmente shampoo, permanenti e messe in piega. Un omicidio viene commesso al piano di sopra. Dopo il tempestivo intervento di un commissario e di un agente speciale, quattro sospettati abitanti della città sono costretti a difendersi dall’accusa di omicidio. Da questo momento il commissario, per lo svolgimento delle indagini, chiederà l’aiuto degli unici testimoni presenti sul luogo del delitto (gli spettatori), allo scopo di trovare la soluzione del caso, scelta dal pubblico.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it

LA BELLA E LA BESTIA

Sabato 6 gennaio ore 15.30 e 17

Nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi, nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, si entra nel magico mondo Disney e in uno dei momenti più iconici della storia del cinema: il ballo de “La Bella e la Bestia” nella messa in scena in abiti storici curata da Nobiltà Sabauda. I personaggi più celebri della fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, che ha ispirato il film, rivivono nel Salone d’Onore della Palazzina che ha ospitato nella sua storia le grandi feste da ballo e i ricevimenti di nozze di casa Savoia.

INFO: Palazzina di Caccia di Stupinigi, piazza Principe Amedeo 7, Nichelino, info e prenotazioni 0116200634 - stupinigi@info.ordinemauriziano.it - www.ordinemauriziano.it

UN NATALE FUORI STAGIONE

Sabato 6 gennaio ore 21 e Domenica 7 gennaio ore 16

Franco Barbero, il cognato Felice di Lino Banfi “Al bar dello sport”, torna sul palco 40 anni dopo il successo, con una commedia originale di Antonio Valleggi che affronta alcune problematiche del nostro tempo: la solitudine degli anziani, le difficoltà nel trovare un lavoro correttamente retribuito, la diffidenza verso gli stranieri e i luoghi comuni che si narrano su di loro, la triste piaga della violenza sulle donne.

INFO: Teatro San Giuseppe, via Andrea Doria 18, Torino