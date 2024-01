Le piccole imprese hanno grandi timori: il 2024 si annuncia durissimo per le pmi torinesi

“ Si tratta – commenta Fabrizio Cellino , presidente di API Torino -, delle conseguenze di una condizione interna al Paese e di quanto sta accadendo nel mondo. Le incertezze dei mercati e delle politiche, l’andamento dei costi dell’energia e delle materie prime, e ora in particolare il costo del denaro generano una sostanziale impossibilità ad effettuare previsioni anche nel medio termine e sono tutti elementi che rendono ancora più difficile lo sviluppo o la sostenibilità stessa delle PMI in un momento in cui liquidità e redditività sono già in sofferenza”.

Per i primi sei mesi del 2024 il saldo ottimisti-pessimisti è complessivamente "pari": per la precisione -0,8%, ma in flessione rispetto al precedente +1,7%. Ci sono però differenze anche piuttosto evidenti tra settori di attività e filiere economiche di riferimento. Le imprese manifatturiere che operano nella filiera dell’industria (impianti e attrezzature) e in quella della mobilità, e che rappresentano una quota considerevole del campione indagato (54,5%), sono fortemente pessimiste. Il grado di fiducia del manifatturiero risulta ampiamente negativo: -17,6% nel caso della mobilità e -23,3% in quello dell’industria. Il livello di fiducia cresce solo nelle imprese dedite ai servizi (+42,3%). I tre indicatori classici sono tutti in calo: produzione -12%, ordini -8,7%, fatturato -10,3%.

“Di fronte ad una situazione come questa, l’unica strada percorribile è quella dell’innovazione e delle alleanze, ma anche delle riforme - aggiunge - Le imprese non chiedono sussidi, ma condizioni accettabili per investire e fare programmi di sviluppo e crescita, in definitiva per creare ricchezza e occupazione. Non vogliamo comunque rinunciare alla nostra missione: alcuni dati della nostra indagine, come quelli relativi agli investimenti, riportano la volontà di andare avanti”.