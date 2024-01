Rivoluzione burocratica cinese: dal 1° dicembre 2023 i cittadini di sei Paesi possono viaggiare senza visto

In modo del tutto inaspettato, la Cina ha modificato le normative relative ai viaggi per i cittadini di cinque nazioni europee: Italia, Francia, Paesi Bassi, Germania e Spagna. A partire dal 1° dicembre 2023, fino al 30 novembre 2024, infatti, il Ministero degli Affari Esteri cinese ha annunciato che i viaggiatori dei cinque paesi Europei, oltre alla Malesia, potranno visitare la Cina senza visto per 15 giorni.

Una notizia del tutto inedita, specialmente per un Paese che da sempre esercita un controllo rigoroso sui propri confini. Il risultato? Un vero e proprio cambiamento epocale, destinato a semplificare i viaggi verso il grande Paese asiatico.

Oggi, infatti, riuscire ad ottenere il visto per la Cina è piuttosto difficile e dispendioso, sia economicamente che a causa delle procedure necessarie, che impongono di recarsi di persona in ambasciata per la raccolta dei dati biometrici. Attualmente, la modifica rimarrà in vigore fino al 30 novembre 2024. Tuttavia, è evidente che, in caso di esito positivo, l'iniziativa potrebbe essere non solo prolungata ma anche estesa.

In un periodo in cui la Cina desidera potenziare i rapporti internazionali e irrobustire la propria economia, queste riforme si traducono in un tentativo di rendere il Paese più attraente per i visitatori stranieri e gli investitori. E, naturalmente, la stessa facilitazione delle procedure d’ingresso potrebbe influenzare notevolmente il turismo e il commercio a livello internazionale, aprendo nuove possibilità sia per le aziende che per i singoli individui.

Tutti i tipi di viaggio sono ora permessi, con l'unica restrizione che riguarda la durata massima del soggiorno in Cina, fissata a 15 giorni. Di conseguenza, sarà possibile visitare Pechino o qualsiasi altra località nel Paese della Grande Muraglia per motivi di affari, turismo, visite a parenti o per transito.

Arché Travel, il tour operator d’autore che organizza viaggi culturali

Arché Travel, importante tour operator italiano nato nel 2014, offre ai viaggiatori l’opportunità di intraprendere indimenticabili tour di qualità lungo le Rotte degli Antichi, alla scoperta delle grandi civiltà. Condotto da Andrea Dattoli, esperto nell’organizzazione di viaggi con anni di esperienza nel settore e Tiziano Salerno, specializzato in comunicazione digitale, offre itinerari che combinano storia, natura e cultura.

Per Arché Travel, il viaggio non è considerato come un semplice spostamento da un luogo all'altro. È inteso, infatti, come una vera e propria emozione, un'esperienza di vita e un elemento non tangibile che acquista un significato unico. Rappresenta un'opportunità di crescita personale e culturale, pensata per permettere a chi la vive di sfuggire dalla routine quotidiana.

Arché Travel, non a caso, propone viaggi di gruppo e personalizzati, in base alle specifiche richieste dei clienti. Si rivolge a curiosi e appassionati, affini ad un turismo rispettoso dell'ambiente. Il tour operator collabora unicamente con i migliori corrispondenti locali, garantendo pricing che si adattano a qualunque budget.

Molteplici, naturalmente, sono le destinazioni tra cui i consumatori possono scegliere. Particolarmente apprezzati sono i tour della Cina, concepiti per permettere a chi li vive di immergersi nella cultura più emblematica d'Oriente, ammirando antichi luoghi di culto e di potere, nonché favolosi scenari moderni e naturali.

Oltre al tour di gruppo Cina, poi, i viaggiatori possono approfittare di viaggi organizzati in tantissimi altri luoghi d’interesse: dalla Thailandia al Giappone, passando per Grecia, Laos, Giordania, Egitto e Marocco. Arché Travel, del resto, rappresenta un autorevole punto di riferimento per i viaggiatori interessati a itinerari culturali di qualità.