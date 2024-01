Nichelino, i carabinieri fanno finire l'incubo di una donna: arrestato il marito per maltrattamenti

Gli ultimi giorni del 2023 e l'inizio del nuovo anno non sono stati fortunati per Nichelino, che ha dovuto fare i conti con diversi episodi di cronaca, ad iniziare dalla nuova vandalizzazione di piazza Di Vittorio per il secondo Capodanno di fila.

Marito violento arrestato

Mentre stanno ancora indagando (assieme alla Polizia locale) per provare a risalire all'identità degli autori della devastazione del centro, i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato nei giorni scorsi un sessantenne, che da tempo vessava la moglie. La donna, che da tempo subiva in silenzio, alla fine ha trovato il coraggio di denunciare, chiamando il 112 per raccontare l'ennesima aggressione subita.

A quel punto, dopo l'intervento dei militari dell'Arma, è scattato il cosiddetto 'codice rosso' e l'uomo è stato arrestato, facendo terminare l'incubo della donna.

26enne nei guai per resistenza e aggressione

La sera del 31 dicembre, invece, le manette sono scattate per un 26enne, che aveva aggredito la pattuglia di carabinieri intervenuta su segnalazione di alcuni passanti, che avevano denunciato gli insulti e le minacce del giovane. Secondo le ricostruzioni dei militari dell'Arma, il ragazzo vagava per i marciapiedi pronunciando frasi sconnesse e molestando le persone che incrociava sul suo cammino.

Il 26enne era palesemente ubriaco e non è stato possibile farlo ragionare e tornare in sé. ecco, quindi, che è arrivato l'arresto per resistenza e aggressione.

Maxi furto in zona Vernea

Circa 30 mila euro di materiali metallici sono stati rubati pochi giorni fa dalla New Cab Italia, ditta della zona di via Vernea a Nichelino. Ad essere preso di mira è stato il magazzino, svuotato in parte da malviventi che hanno portato via quanto arraffato con l'aiuto di un camioncino, poi abbandonato nei pressi della tangenziale nord. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri.