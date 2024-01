Accoglienza migranti, quasi 50 persone ospitate a Torino in alloggi messi a disposizione della Croce Rossa

Da fine dicembre 46 persone tra adulti e bambini appartenenti a nuclei familiari di diverse nazionalità, tutte presenti sul territorio da oltre un anno e già inserite nella rete di inclusione e solidarietà, hanno trovato ospitalità a Torino in cinque alloggi messi a disposizione tramite la Prefettura in comodato gratuito da Città metropolitana di Torino, nell'ambito di un accordo quadro tra il Ministero dell’Interno-Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e la Croce Rossa Italiana.

“Con la concessione degli appartamenti in comodato alla Croce Rossa, la Città metropolitana di Torino dà continuità all’iniziativa di inclusione sociale avviata con il progetto MOI–Migranti un’Opportunità di Inclusione" commenta la consigliera metropolitana Valentina Cera, che ha le deleghe alle politiche sociali, giovanili e di parità. "Stiamo dando un contributo al percorso di integrazione delle famiglie e questo modello di accoglienza diffusa e integrazione nelle comunità locali può essere di esempio per gli amministratori locali".