ENS sale del 40% in seguito alle parole di Buterin che ha definito la piattaforma "estremamente importante"

Il token nativo ENS di Ethereum Name Service è aumentato di oltre il 40% il 3 gennaio dopo le parole del co-fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, che ha definito la piattaforma " estremamente importante " per l'ecosistema di ETH.

In questo momento ENS viene scambiato a $14,14, in rialzo del 37,17% nelle ultime 24 ore. Il token ha una capitalizzazione di mercato di oltre 429 milioni di dollari, mentre il volume degli scambi del token è di oltre $729 miliardi, per cui indica un elevato livello di attività di mercato.

Gli indirizzi collegati ai nomi di Ethereum controllano collettivamente circa 277 milioni di dollari in varie criptovalute, tra cui Ether, Wrapped Ether, USDC e token Uniswap, cosa che sta a indicare una sostanziale attività finanziaria all’interno dell’ecosistema ENS.

Collegato a Ethereum e, in particolare, agli ETF spot su ETH, è il nuovo progetto ETHETF, che vuole permettere a tutti gli investitori l’accesso a questo prodotto, guadagnando potenzialmente in base alla loro approvazione.

VISITA LA PAGINA DI ETHETF

Le parole di Buterin fanno schizzare il valore di ENS

L'appoggio di Buterin a ENS, che descrive come “estremamente importante”, ha svolto un ruolo fondamentale nella tendenza al rialzo del token, che ha guadagnato un buon 40% dopo le parole del co-fondatore di Ethereum.

Buterin ritiene che le blockchain layer-2 debbano integrare i domini ENS per migliorare l'esperienza dell'utente nella finanza decentralizzata (DeFi) poiché necessitano di un risolutore CCIP affidabile e a prova di Merkle. Tale integrazione consentirebbe ai sottodomini ENS di essere registrabili, aggiornabili e leggibili direttamente sulle piattaforme layer-2.

Buterin ha di recente proposto anche una nuova tassa del 3%, su base annuale, sui nomi di dominio ENS, con l'obiettivo di garantire una più ampia adozione del marchio e la proprietà decentralizzata degli indirizzi ENS.

Questo modello tariffario ha lo scopo di scoraggiare l'accaparramento di nomi di dominio a scopo di lucro e incoraggiare il loro utilizzo da parte di entità che li utilizzeranno attivamente, promuovendo così un'adozione più ampia.

Inoltre si andrebbero ad avvantaggiare potenzialmente i possessori di token ENS, in quanto i fondi derivanti da queste tariffe sosterrebbero la DAO (Organizzazione Autonoma Decentralizzata) associata all'ENS.

Nel 2022 lo stesso Buterin aveva suggerito alternative alla tassazione dei domini ENS: Invece del modello di Harberger, in cui i proprietari degli asset ne stabiliscono il valore e ne pagano una percentuale in tasse annuali, Buterin ha proposto un modello di prezzi ricorrenti basato sulla domanda.

Questo modello vedrebbe aumentare le tariffe annuali del dominio in proporzione alla sua valutazione, che a sua volta aumenterebbe in base alle offerte aperte fatte da altri utenti.

L'obiettivo di questo approccio è quello di creare un meccanismo di determinazione dei prezzi più giusto e dinamico, che rifletta la domanda e il valore effettivi dei nomi di dominio ENS.

La rete Ethereum è protagonista di un altro progetto che si collega a un prodotto molto ambito, gli ETF spot su ETH. Quelli su BTC non sono stati ancora approvati, ma se avranno il via anche quelli su Ethereum hanno buone probabilità di essere lanciati: su questo si basa ETHETF, che vuole far monetizzare i suoi investitori tramite l’evento.

ETHETF vuole sfruttare gli ETF spot su Ethereum

Ethereum vede nascere una nuova iniziativa blockchain legata al suo nome e agli ETF spot su ETH: ETHETF punta a seguire attentamente lo sviluppo di questo prodotto e a ricompensare gli investitori in base alle performance di ETH stesso.

ETHETF offre ai suoi investitori l’opportunità di partecipare in modo indiretto all’approvazione e al lancio del prodotto, agendo come una sorta di criptovaluta commemorativa e basandosi sul burning di una tassa di acquisto del 2%, allo scopo di aumentare la rarità del prodotto, e farne potenzialmente salire il valore.

La fornitura totale è di 1 miliardo di token, con il 95% destinato alla liquidità sui DEX e il 5% a quella sui CEX. Il lancio del prodotto è avvenuto senza prevendita, per permettere a tutti di accedere al progetto allo stesso livello, mentre la notizia della richiesta di un ETF spot su Ethereum da parte di BlackRock ha portato ETH sopra i $2.000.

Il token oggi è scambiato a $0,0144, in leggero calo del 2% nelle ultime 24 ore, ma ha buone prospettive di crescita a lungo termine, che potrebbero renderlo un investimento interessante se effettivamente ci sarà il lancio di un ETF spot su ETH.

Ecco perché è bene tenere d’occhio il token e valutare se sia il caso di investire in questo nuovo progetto, per cogliere eventuali frutti dovuti alla situazione del mercato.

VISITA LA PAGINA DI ETFETH