Grugliasco, curiosità in municipio: c'è un Babbo Natale "schiantato" sotto la scala che non c'è più

C'è una foto, che ci manda un lettore, che sintetizza in un'immagine una scena decisamente curiosa, per la città di Grugliasco. Un po' perché succede proprio nei pressi del municipio, un po' perché l'effetto comico è innegabile.



Passando a pochi metri da Palazzo Civico, infatti, lungo una stradina che divide il municipio da un'altra abitazione privata, si può notare un addobbo in realtà piuttosto diffuso, soprattutto in questi ultimi anni, durante le Feste di fine e inizio anno. La sagoma di Babbo Natale impegnato a scalare parti di edificio per realizzare la sua attività principale: consegnare i regali.



Lo si osserva di spalle, generalmente, appeso alle finestre, ai camini (per chi ce l'ha) o alle ringhiere dei balconi. Ma nel caso del pupazzo grugliaschese, invece, l'effetto è piuttosto comico per la sua collocazione "d'insieme". Il pupazzo si trova infatti attaccato a una delle vetrate trasparenti del pian terreno del municipio. Pochi centimetri sotto una porta chiusa, sbarrata.



Si tratta di quella che una volta era un'uscita di sicurezza del Municipio, ma che ora è in disuso. Al suo esterno c'era una scala d'emergenza, che poi è stata tolta in corrispondenza di alcuni lavori e, al momento, non è ancora stata ricollocata.



Insomma, una porta "inaccessibile", che forse Babbo Natale ha voluto sfidare in un eccesso di confidenza nei suo i poteri magici. Finendo però per lasciare la sua sagoma appiccicata al vetro sottostante. Chissà che, alla Befana, non possa toccare migliore fortuna.