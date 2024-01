Ecoincentivi statali per la rottamazione 2024: da Autoingros la tua occasione per risparmiare e migliorare l'ambiente

Il 2024 è il momento giusto per cambiare auto, grazie agli ecoincentivi statali prorogati anche per quest'anno. Autoingros, concessionaria ufficiale di 15 brand automobilistici, ti offre un'ampia gamma di veicoli ecologici in pronta consegna.

Grazie alla rottamazione di un'auto Euro 0, 1, 2 o 3, potrai ottenere un contributo economico che ti permetterà di acquistare un'auto nuova a un prezzo più vantaggioso. In questo modo, potrai contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria che respiriamo.

Da Autoingros, consulenti esperti ti aiuteranno a scegliere il veicolo perfetto per le tue esigenze e a massimizzare i tuoi vantaggi dagli ecoincentivi statali 2024 . Potrai trovare un'ampia scelta di modelli, dalle city car ai SUV, dalle berline alle station wagon.





Con questi incentivi, puoi acquistare un'auto elettrica, ibrida plug-in o termica ad un prezzo scontato, semplicemente rottamando un'auto inquinante.





Ecco i dettagli degli incentivi:

Auto elettriche: fino a € 5.000 con rottamazione

Ibride plug-in: fino a € 4.000 con rottamazione

Auto termiche: fino a € 2.000 con rottamazione





I vantaggi di acquistare un'auto ecologica

Acquistare un'auto ecologica offre numerosi vantaggi, sia economici che ambientali.





Vantaggi economici: Risparmio sui costi del carburante: il costo dell'elettricità è generalmente inferiore a quello del carburante fossile, il che significa che il costo per miglio è notevolmente inferiore.



Esenzione dal pagamento del bollo: in Italia, le auto elettriche sono esentate dal pagamento del bollo per i primi 5 anni.

Agevolazioni assicurative: le compagnie assicurative spesso offrono tariffe agevolate per le auto elettriche.

Accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) e parcheggio gratuito sulle strisce blu: in molte città, le auto elettriche possono accedere alle ZTL e parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu.





Vantaggi ambientali: Abbattimento dell'inquinamento atmosferico: le auto elettriche non emettono gas di scarico, il che contribuisce a ridurre l'inquinamento atmosferico e la formazione di smog.



Riduzione dell'inquinamento acustico: le auto elettriche sono molto silenziose, il che contribuisce a ridurre l'inquinamento acustico.

Riduzione delle emissioni di gas serra: le auto elettriche contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra, che sono responsabili del cambiamento climatico.





Autoingros: la tua scelta per un'auto ecologica

Autoingros è il tuo partner ideale per l'acquisto di un'auto ecologica.

Con oltre 2.000 veicoli in pronta consegna, Autoingros ti offre una vasta gamma di auto elettriche, ibride plug-in e termiche tra cui scegliere.